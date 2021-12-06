https://ria.ru/20211206/vodosnabzhenie-1762344902.html
В вологодском поселке Устье запустят обновленную систему водоснабжения
В вологодском поселке Устье запустят обновленную систему водоснабжения - РИА Новости, 06.12.2021
В вологодском поселке Устье запустят обновленную систему водоснабжения
В районном центре Устье Вологодской области приступили к пуско-наладочным работам на очистных сооружениях водоснабжения, к новому году жители получат чистую... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:50
2021-12-06T11:50
2021-12-06T11:50
вологодская область
олег кувшинников
жкх
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ВОЛОГДА, 6 дек – РИА Новости. В районном центре Устье Вологодской области приступили к пуско-наладочным работам на очистных сооружениях водоснабжения, к новому году жители получат чистую питьевую воду, сообщил губернатор области Олег Кувшинников."Мы обеспечим качественной питьевой водой дома жителей Устья, подключенные к централизованной системе водоснабжения. Этот день точно войдет в историю села", - сказал Кувшинников. Установленная станция водоочистки может пропускать более 1200 кубометров воды в сутки. Сейчас жители села потребляют примерно 700 кубометров в сутки. Оборудование установлено с учетом роста числа жителей Устья.Глава региона добавил, что очистные сооружения в Устье – один из 20 объектов водоснабжения, модернизированных благодаря региональной программе "Вода Вологодчины". Она была разработана в 2016 году, еще до того, как регион стал участником федеральных программ. Участие в федеральных программах значительно увеличило количество модернизируемых объектов. В результате к 2024 году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигнет 75%, сейчас этот показатель составляет 53,8%.
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олег кувшинников, жкх
ВОЛОГДА, 6 дек – РИА Новости
. В районном центре Устье Вологодской области
приступили к пуско-наладочным работам на очистных сооружениях водоснабжения, к новому году жители получат чистую питьевую воду, сообщил губернатор области Олег Кувшинников
.
"Мы обеспечим качественной питьевой водой дома жителей Устья, подключенные к централизованной системе водоснабжения. Этот день точно войдет в историю села", - сказал Кувшинников. Установленная станция водоочистки может пропускать более 1200 кубометров воды в сутки. Сейчас жители села потребляют примерно 700 кубометров в сутки. Оборудование установлено с учетом роста числа жителей Устья.
Глава региона добавил, что очистные сооружения в Устье – один из 20 объектов водоснабжения, модернизированных благодаря региональной программе "Вода Вологодчины". Она была разработана в 2016 году, еще до того, как регион стал участником федеральных программ. Участие в федеральных программах значительно увеличило количество модернизируемых объектов. В результате к 2024 году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигнет 75%, сейчас этот показатель составляет 53,8%.