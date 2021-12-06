https://ria.ru/20211206/vizit-1762427251.html
Подготовку визита патриарха Кирилла в Финляндию приостановили
Подготовку визита патриарха Кирилла в Финляндию приостановили - РИА Новости, 06.12.2021
Подготовку визита патриарха Кирилла в Финляндию приостановили
Подготовка визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Финляндию пока приостановлена, сообщил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:31
2021-12-06T17:31
2021-12-06T17:51
религия
финляндия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подготовка визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Финляндию пока приостановлена, сообщил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Папа Римский Франциск в понедельник заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с главой митрополитом Волоколамским Иларионом вопрос о своей встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил в ходе пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим после апостольской поездки на Кипр и в Грецию, что патриарх Кирилл планирует путешествовать, "кажется, в Финляндию", но он в этом не уверен."Относительно визита патриарха Кирилла в Финляндию могу сообщить следующее. В адрес патриарха еще несколько лет назад поступило приглашение от главы Евангелическо-Лютеранской церкви Финляндии, православного архиепископа Финляндского и католического епископа Хельсинки. Однако с тех пор "много воды утекло", изменилась межправославная ситуация, началась пандемия. В настоящий момент подготовка этого визита приостановлена", - приводятся слова митрополита Илариона на сайте ОВЦС
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финляндия, патриарх кирилл (владимир гундяев), отдел внешних церковных связей московского патриархата
17:31 06.12.2021 (обновлено: 17:51 06.12.2021)
Подготовку визита патриарха Кирилла в Финляндию приостановили
Подготовку визита патриарха Кирилла в Финляндию приостановили из-за пандемии