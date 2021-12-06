https://ria.ru/20211206/viza-1762435185.html
Россия и Индия продолжат работу по упрощению визового режима
Россия и Индия продолжат работу по упрощению визового режима - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия продолжат работу по упрощению визового режима
Россия и Индия приветствуют упрощение визовых формальностей, включая введение электронных виз, стороны согласились продолжить работу по упрощению визового... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:04
2021-12-06T18:04
2021-12-06T19:17
индия
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владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия приветствуют упрощение визовых формальностей, включая введение электронных виз, стороны согласились продолжить работу по упрощению визового режима.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны приветствовали поступательное упрощение визовых формальностей, включая введение обеими странами электронных виз... Стороны согласились продолжить работу по упрощению визового режима", - говорится в заявлении. Отмечается, что Индия возобновила выдачу групповых туристических виз с 15 октября и обыкновенных туристических виз с 15 ноября, что будет способствовать дальнейшему укреплению контактов.
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индия, россия, в мире, владимир путин, нарендра моди
18:04 06.12.2021 (обновлено: 19:17 06.12.2021)
Россия и Индия продолжат работу по упрощению визового режима
Россия и Индия согласились продолжить работу по упрощению визового режима