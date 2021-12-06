https://ria.ru/20211206/viza-1762435185.html

Россия и Индия продолжат работу по упрощению визового режима

Россия и Индия продолжат работу по упрощению визового режима - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия продолжат работу по упрощению визового режима

Россия и Индия приветствуют упрощение визовых формальностей, включая введение электронных виз, стороны согласились продолжить работу по упрощению визового... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:04

2021-12-06T18:04

2021-12-06T19:17

индия

россия

в мире

владимир путин

нарендра моди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738067453_412:466:3072:1962_1920x0_80_0_0_853437166065034c88b4a9c40087a9e8.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия приветствуют упрощение визовых формальностей, включая введение электронных виз, стороны согласились продолжить работу по упрощению визового режима.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны приветствовали поступательное упрощение визовых формальностей, включая введение обеими странами электронных виз... Стороны согласились продолжить работу по упрощению визового режима", - говорится в заявлении. Отмечается, что Индия возобновила выдачу групповых туристических виз с 15 октября и обыкновенных туристических виз с 15 ноября, что будет способствовать дальнейшему укреплению контактов.

https://ria.ru/20210130/viza-1595240685.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, в мире, владимир путин, нарендра моди