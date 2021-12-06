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Краснодарский край
https://ria.ru/20211206/vino-1762406006.html
Неделя вин Краснодарского края пройдет в Анапе, Сочи и Геленджике
Неделя вин Краснодарского края пройдет в Анапе, Сочи и Геленджике - РИА Новости, 06.12.2021
Неделя вин Краснодарского края пройдет в Анапе, Сочи и Геленджике
Неделя вин Краснодарского края стартует в Анапе, Сочи и Геленджике c 25 декабря, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:48
2021-12-06T15:48
краснодарский край
общество
краснодарский край
анапа
сочи
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Неделя вин Краснодарского края стартует в Анапе, Сочи и Геленджике c 25 декабря, сообщает администрация региона."Акция состоится в трех курортных городах – Сочи, Анапе и Геленджике – с 25 декабря по 25 января", - говорится в сообщении. Уточняется, что в акции участвуют вина по специальным ценам, произведенные из винограда, который выращен на территории Кубани, а также впервые вышедшие на рынок.Мероприятие пройдет в крае во второй раз, впервые оно состоялось летом, вызвав интерес жителей и гостей региона. Акция состоится по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева в рамках мероприятий по поддержке и популяризации вин, произведенных из местного винограда.Партнерами акции, которая приурочена к зимнему курортному сезону, станут магазины федеральных и локальных розничных сетей, рестораны и кафе. Акционные вина выделят специальной символикой.Гости и жители края в рамках акции смогут принять участие в гастрономических ужинах и дегустациях, а также приобрести продукцию со скидками.
https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762113808.html
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общество, краснодарский край, анапа, сочи, вениамин кондратьев
15:48 06.12.2021
 
Неделя вин Краснодарского края пройдет в Анапе, Сочи и Геленджике

Неделя вин Краснодарского края пройдет в Анапе, Сочи и Геленджике с 25 декабря

© Depositphotos / rsedlacekДва бокала красного и белого вина
Два бокала красного и белого вина - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Depositphotos / rsedlacek
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Неделя вин Краснодарского края стартует в Анапе, Сочи и Геленджике c 25 декабря, сообщает администрация региона.
"Акция состоится в трех курортных городах – Сочи, Анапе и Геленджике – с 25 декабря по 25 января", - говорится в сообщении. Уточняется, что в акции участвуют вина по специальным ценам, произведенные из винограда, который выращен на территории Кубани, а также впервые вышедшие на рынок.
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Мероприятие пройдет в крае во второй раз, впервые оно состоялось летом, вызвав интерес жителей и гостей региона. Акция состоится по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева в рамках мероприятий по поддержке и популяризации вин, произведенных из местного винограда.
Партнерами акции, которая приурочена к зимнему курортному сезону, станут магазины федеральных и локальных розничных сетей, рестораны и кафе. Акционные вина выделят специальной символикой.
Гости и жители края в рамках акции смогут принять участие в гастрономических ужинах и дегустациях, а также приобрести продукцию со скидками.
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Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайАнапаСочиВениамин Кондратьев
 
 
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