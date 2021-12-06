https://ria.ru/20211206/vino-1762406006.html

Неделя вин Краснодарского края пройдет в Анапе, Сочи и Геленджике

Неделя вин Краснодарского края пройдет в Анапе, Сочи и Геленджике - РИА Новости, 06.12.2021

Неделя вин Краснодарского края пройдет в Анапе, Сочи и Геленджике

Неделя вин Краснодарского края стартует в Анапе, Сочи и Геленджике c 25 декабря, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:48

2021-12-06T15:48

2021-12-06T15:48

краснодарский край

общество

краснодарский край

анапа

сочи

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Неделя вин Краснодарского края стартует в Анапе, Сочи и Геленджике c 25 декабря, сообщает администрация региона."Акция состоится в трех курортных городах – Сочи, Анапе и Геленджике – с 25 декабря по 25 января", - говорится в сообщении. Уточняется, что в акции участвуют вина по специальным ценам, произведенные из винограда, который выращен на территории Кубани, а также впервые вышедшие на рынок.Мероприятие пройдет в крае во второй раз, впервые оно состоялось летом, вызвав интерес жителей и гостей региона. Акция состоится по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева в рамках мероприятий по поддержке и популяризации вин, произведенных из местного винограда.Партнерами акции, которая приурочена к зимнему курортному сезону, станут магазины федеральных и локальных розничных сетей, рестораны и кафе. Акционные вина выделят специальной символикой.Гости и жители края в рамках акции смогут принять участие в гастрономических ужинах и дегустациях, а также приобрести продукцию со скидками.

https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762113808.html

https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762081646.html

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анапа

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общество, краснодарский край, анапа, сочи, вениамин кондратьев