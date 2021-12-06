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Следователи изучают черный ящик упавшего в Азербайджане вертолета
Следователи изучают черный ящик упавшего в Азербайджане вертолета - РИА Новости, 06.12.2021
Следователи изучают черный ящик упавшего в Азербайджане вертолета
Следственная группа изучает "черный ящик" военного вертолета Ми-17, потерпевшего крушение на авиационном полигоне в Азербайджане, сообщил старший помощник... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:24
2021-12-06T15:28
в мире
азербайджан
ми-17
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БАКУ, 6 дек - РИА Новости. Следственная группа изучает "черный ящик" военного вертолета Ми-17, потерпевшего крушение на авиационном полигоне в Азербайджане, сообщил старший помощник генпрокурора, советник юстиции Махир Аббасов.Тридцатого ноября на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе потерпел крушение военный вертолет государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего 14 военнослужащих погибли, двое получили ранения. По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело, следствие взял под контроль генпрокурор республики."В связи с крушением вертолета создана следственная группа, проведен осмотр места происшествия. После завершения расследования причин крушения и результатов экспертиз будет сделано заявление. В настоящее время идет работа по расшифровке черного ящика", - сказал Аббасов на брифинге в понедельник.
https://radiosputnik.ria.ru/20211204/narushenie-1762203218.html
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в мире, азербайджан, ми-17
15:24 06.12.2021 (обновлено: 15:28 06.12.2021)
 
Следователи изучают черный ящик упавшего в Азербайджане вертолета

Следователи изучают черный ящик упавшего в Азербайджане военного вертолета Ми-17

© Фото : Минобороны АзербайджанаВертолет ВС Азербайджана
Вертолет ВС Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Минобороны Азербайджана
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БАКУ, 6 дек - РИА Новости. Следственная группа изучает "черный ящик" военного вертолета Ми-17, потерпевшего крушение на авиационном полигоне в Азербайджане, сообщил старший помощник генпрокурора, советник юстиции Махир Аббасов.
Тридцатого ноября на авиационном полигоне "Гарагейбат" в Хызинском районе потерпел крушение военный вертолет государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего 14 военнослужащих погибли, двое получили ранения. По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело, следствие взял под контроль генпрокурор республики.
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"В связи с крушением вертолета создана следственная группа, проведен осмотр места происшествия. После завершения расследования причин крушения и результатов экспертиз будет сделано заявление. В настоящее время идет работа по расшифровке черного ящика", - сказал Аббасов на брифинге в понедельник.
 
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