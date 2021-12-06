02:42 06.12.2021 (обновлено: 03:28 06.12.2021)
СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
El Tiempo: в Венесуэле лидер повстанцев по прозвищу "Эль-Пайса" погиб в перестрелке
МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Источники в венесуэльской разведке и колумбийском правительстве сообщили СМИ о гибели лидера вооруженной повстанческой организации "Вторая Маркеталия" Эрнана Дарио Веласкеса по прозвищу "Эль-Пайса", предположительно, в результате конфликта с конкурирующей организацией.
"Согласно источникам венесуэльской разведки, "Эль-Пайса" погиб в перестрелке, о других погибших или пострадавших информации нет. Место нападения на лидера партизан находилось у границы с колумбийскими Араукой и Вичадой", - сообщила газета Tiempo.
Эрнан Дарио, предположительно, прошел через школу наемников Пабло Эскобара в 1980-х годах в Медельине, был арестован на Ямайке с арсеналом оружия в 1989 году, а после освобождения из тюрьмы примкнул к Революционным вооруженным силам Колумбии. В рядах РВСК он возглавил "Мобильную колонну Теофило Фореро", которая занималась похищениями с целью вымогательства, похищениями политиков, контролем внутреннего наркотрафика и созданием повстанческой сети.
В 2018 году Дарио Веласкес вышел из мирного процесса с правительством Колумбии и исчез, после чего в 2019 году вместе с другими лидерами повстанцев Хесусом Сантричем и Иваном Маркесом появился на видео, где они объявили о создании "Второй Маркеталии".
По информации СМИ, нападение, детали которого неизвестны, могло быть совершено членами "Десятого фронта РВСК". Эти повстанцы ведут со "Второй Маркеталией" территориальную войну в Колумбии и Венесуэле, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Источники Tiempo исключили какое-либо отношение правительства Колумбии к перестрелке в венесуэльском штате Апуре.
В отношении Дарио действуют национальные и международные ордеры на арест за убийства, похищения и другие преступления. Официального подтверждения его гибели в Колумбии и Венесуэле пока нет.
Другой из основателей "Второй Маркеталии", известный под псевдонимом Хесус Сантрич, был ликвидирован на территории Венесуэлы колумбийским спецназом в мае 2021 года.
Согласно цифрам Института исследований развития и мира Indepaz, крупнейшая по численности группа выходцев из РВСК - это "Юго-восточный блок", который насчитывает 2,7 тысячи человек и 12 подразделений. "Вторая Маркеталия" - это 2 тысячи человек, разбитых на 10 более мелких структур. Большинство действий повстанцев в Колумбии сосредоточено в департаментах Антиокия (северо-запад), Норте-де-Сантандер (северо-восток), Каука, Нариньо (юго-запад) и Мета (центр).