Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/venesuela-1762307860.html
СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации - РИА Новости, 06.12.2021
СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации
Источники в венесуэльской разведке и колумбийском правительстве сообщили СМИ о гибели лидера вооруженной повстанческой организации "Вторая Маркеталия" Эрнана... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T02:42
2021-12-06T03:28
в мире
венесуэла
пабло эскобар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730975331_178:200:1742:1080_1920x0_80_0_0_577ab513a5c98edb2709cda7db154531.jpg
МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Источники в венесуэльской разведке и колумбийском правительстве сообщили СМИ о гибели лидера вооруженной повстанческой организации "Вторая Маркеталия" Эрнана Дарио Веласкеса по прозвищу "Эль-Пайса", предположительно, в результате конфликта с конкурирующей организацией."Согласно источникам венесуэльской разведки, "Эль-Пайса" погиб в перестрелке, о других погибших или пострадавших информации нет. Место нападения на лидера партизан находилось у границы с колумбийскими Араукой и Вичадой", - сообщила газета Tiempo.Эрнан Дарио, предположительно, прошел через школу наемников Пабло Эскобара в 1980-х годах в Медельине, был арестован на Ямайке с арсеналом оружия в 1989 году, а после освобождения из тюрьмы примкнул к Революционным вооруженным силам Колумбии. В рядах РВСК он возглавил "Мобильную колонну Теофило Фореро", которая занималась похищениями с целью вымогательства, похищениями политиков, контролем внутреннего наркотрафика и созданием повстанческой сети.В 2018 году Дарио Веласкес вышел из мирного процесса с правительством Колумбии и исчез, после чего в 2019 году вместе с другими лидерами повстанцев Хесусом Сантричем и Иваном Маркесом появился на видео, где они объявили о создании "Второй Маркеталии".По информации СМИ, нападение, детали которого неизвестны, могло быть совершено членами "Десятого фронта РВСК". Эти повстанцы ведут со "Второй Маркеталией" территориальную войну в Колумбии и Венесуэле, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Источники Tiempo исключили какое-либо отношение правительства Колумбии к перестрелке в венесуэльском штате Апуре.В отношении Дарио действуют национальные и международные ордеры на арест за убийства, похищения и другие преступления. Официального подтверждения его гибели в Колумбии и Венесуэле пока нет.Другой из основателей "Второй Маркеталии", известный под псевдонимом Хесус Сантрич, был ликвидирован на территории Венесуэлы колумбийским спецназом в мае 2021 года.Согласно цифрам Института исследований развития и мира Indepaz, крупнейшая по численности группа выходцев из РВСК - это "Юго-восточный блок", который насчитывает 2,7 тысячи человек и 12 подразделений. "Вторая Маркеталия" - это 2 тысячи человек, разбитых на 10 более мелких структур. Большинство действий повстанцев в Колумбии сосредоточено в департаментах Антиокия (северо-запад), Норте-де-Сантандер (северо-восток), Каука, Нариньо (юго-запад) и Мета (центр).
https://ria.ru/20190124/1549811091.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730975331_529:343:1512:1080_1920x0_80_0_0_968d3b2ba594cd2fd68f29d2942d40fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, пабло эскобар
02:42 06.12.2021 (обновлено: 03:28 06.12.2021)
 
СМИ сообщили об убийстве в Венесуэле лидера повстанческой организации

El Tiempo: в Венесуэле лидер повстанцев по прозвищу "Эль-Пайса" погиб в перестрелке

© Pixabay / NanuVisual Венесуэла
Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Pixabay / NanuVisual
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 дек - РИА Новости. Источники в венесуэльской разведке и колумбийском правительстве сообщили СМИ о гибели лидера вооруженной повстанческой организации "Вторая Маркеталия" Эрнана Дарио Веласкеса по прозвищу "Эль-Пайса", предположительно, в результате конфликта с конкурирующей организацией.
"Согласно источникам венесуэльской разведки, "Эль-Пайса" погиб в перестрелке, о других погибших или пострадавших информации нет. Место нападения на лидера партизан находилось у границы с колумбийскими Араукой и Вичадой", - сообщила газета Tiempo.
Эрнан Дарио, предположительно, прошел через школу наемников Пабло Эскобара в 1980-х годах в Медельине, был арестован на Ямайке с арсеналом оружия в 1989 году, а после освобождения из тюрьмы примкнул к Революционным вооруженным силам Колумбии. В рядах РВСК он возглавил "Мобильную колонну Теофило Фореро", которая занималась похищениями с целью вымогательства, похищениями политиков, контролем внутреннего наркотрафика и созданием повстанческой сети.
В 2018 году Дарио Веласкес вышел из мирного процесса с правительством Колумбии и исчез, после чего в 2019 году вместе с другими лидерами повстанцев Хесусом Сантричем и Иваном Маркесом появился на видео, где они объявили о создании "Второй Маркеталии".
По информации СМИ, нападение, детали которого неизвестны, могло быть совершено членами "Десятого фронта РВСК". Эти повстанцы ведут со "Второй Маркеталией" территориальную войну в Колумбии и Венесуэле, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Источники Tiempo исключили какое-либо отношение правительства Колумбии к перестрелке в венесуэльском штате Апуре.
В отношении Дарио действуют национальные и международные ордеры на арест за убийства, похищения и другие преступления. Официального подтверждения его гибели в Колумбии и Венесуэле пока нет.
Другой из основателей "Второй Маркеталии", известный под псевдонимом Хесус Сантрич, был ликвидирован на территории Венесуэлы колумбийским спецназом в мае 2021 года.
Согласно цифрам Института исследований развития и мира Indepaz, крупнейшая по численности группа выходцев из РВСК - это "Юго-восточный блок", который насчитывает 2,7 тысячи человек и 12 подразделений. "Вторая Маркеталия" - это 2 тысячи человек, разбитых на 10 более мелких структур. Большинство действий повстанцев в Колумбии сосредоточено в департаментах Антиокия (северо-запад), Норте-де-Сантандер (северо-восток), Каука, Нариньо (юго-запад) и Мета (центр).
Протесты в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро - РИА Новости, 1920, 24.01.2019
24 января 2019, 05:34Попытка госпереворота в Венесуэле
В Каракасе рассказали о перестрелке в районе Пало Верде
 
В миреВенесуэлаПабло Эскобар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины
10:43Глава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавируса
10:40Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
Лента новостейМолния
СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщиныГлава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавирусаУмер музыкант группы "Сплин" Олег ЭмировПочти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона