https://ria.ru/20211206/vechorko-1762424319.html
Главврач московской больницы оценил ситуацию с коронавирусом
Главврач московской больницы оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 06.12.2021
Главврач московской больницы оценил ситуацию с коронавирусом
Число госпитализаций с COVID за неделю снизилось, но тяжесть течения сохраняется, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:19
2021-12-06T17:19
2021-12-06T17:19
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число госпитализаций с COVID за неделю снизилось, но тяжесть течения сохраняется, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале."За прошедшую неделю количество поступающих пациентов ещё снизилось - госпитализировано 810 человек. 37% из них проходили лечение в отделениях реанимации. 17% больных находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Как видите, тяжесть течения болезни сохраняется", - рассказал Вечорко.Он отметил, что четверть пролеченных пациентов от общего числа госпитализированных, больные - младше 50 лет."25% больных поступили в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, при этом вакцинированных из них - 1%. Напомню, прививка защищает от тяжёлого течения болезни", - добавил врач.
https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762414949.html
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
Главврач московской больницы оценил ситуацию с коронавирусом
Главврач Вечорко: число госпитализаций с COVID-19 снизилось за неделю