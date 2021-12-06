https://ria.ru/20211206/vechorko-1762424319.html

Главврач московской больницы оценил ситуацию с коронавирусом

Главврач московской больницы оценил ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 06.12.2021

Главврач московской больницы оценил ситуацию с коронавирусом

Число госпитализаций с COVID за неделю снизилось, но тяжесть течения сохраняется, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:19

2021-12-06T17:19

2021-12-06T17:19

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

валерий вечорко

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число госпитализаций с COVID за неделю снизилось, но тяжесть течения сохраняется, заявил главврач клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале."За прошедшую неделю количество поступающих пациентов ещё снизилось - госпитализировано 810 человек. 37% из них проходили лечение в отделениях реанимации. 17% больных находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Как видите, тяжесть течения болезни сохраняется", - рассказал Вечорко.Он отметил, что четверть пролеченных пациентов от общего числа госпитализированных, больные - младше 50 лет."25% больных поступили в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, при этом вакцинированных из них - 1%. Напомню, прививка защищает от тяжёлого течения болезни", - добавил врач.

https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762414949.html

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