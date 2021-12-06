https://ria.ru/20211206/vampir-1762436078.html
В Сети разместили страшное видео, где Джаред Лето превращается в вампира
В Сети разместили страшное видео, где Джаред Лето превращается в вампира - РИА Новости, 06.12.2021
В Сети разместили страшное видео, где Джаред Лето превращается в вампира
На YouTube-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали ролик из предстоящего блокбастера Marvel "Морибус" с Джаредом Лето в главной роли. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:37
2021-12-06T18:37
2021-12-06T18:37
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На YouTube-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали ролик из предстоящего блокбастера Marvel "Морибус" с Джаредом Лето в главной роли. В боевике с элементами хоррора рассказывают о докторе Майкле Морибусе, который страдает редким заболеванием. Он хочет вылечить себя, а затем и своих пациентов, поэтому идет на риск. Майкл отправляется на корабле в тропики и дает искусать себя сотням летучих мышей, из-за чего становится вампиром со сверхспособностями.На видео показывают, как покусанный Морибус лежит в лаборатории и пытается прийти в себя. В этом ему помогает напарница Мартина Бэнкрофт (Адриа Архона). Однако вскоре что-то идет не так — доктор превращается в жуткого монстра, который начинает всех убивать, кроме своей подруги. Потом Майкл снова становится человеком и не понимает, что с ним произошло. В фильме более подробно расскажут о том, как главный герой будет противостоять своей темной сущности, а также решать для себя, кто он: герой или злодей (в комиксах Marvel персонажа изображали врагом Человека-паука. — Прим. ред.).В российский прокат боевик, снятый Даниэлем Эспиносой, выйдет 20 января.
https://ria.ru/20211124/marvel-1760491830.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, джаред лето, новости культуры, кино и сериалы, marvel comics
В Сети разместили страшное видео, где Джаред Лето превращается в вампира
В Сети разместили страшный ролик, в котором Джаред Лето превращается в вампира
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. На YouTube-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали ролик из предстоящего блокбастера Marvel "Морибус" с Джаредом Лето в главной роли.
В боевике с элементами хоррора рассказывают о докторе Майкле Морибусе, который страдает редким заболеванием. Он хочет вылечить себя, а затем и своих пациентов, поэтому идет на риск. Майкл отправляется на корабле в тропики и дает искусать себя сотням летучих мышей, из-за чего становится вампиром со сверхспособностями.
На видео показывают, как покусанный Морибус лежит в лаборатории и пытается прийти в себя. В этом ему помогает напарница Мартина Бэнкрофт (Адриа Архона). Однако вскоре что-то идет не так — доктор превращается в жуткого монстра, который начинает всех убивать, кроме своей подруги. Потом Майкл снова становится человеком и не понимает, что с ним произошло.
В фильме более подробно расскажут о том, как главный герой будет противостоять своей темной сущности, а также решать для себя, кто он: герой или злодей (в комиксах Marvel персонажа изображали врагом Человека-паука. — Прим. ред.).
В российский прокат боевик, снятый Даниэлем Эспиносой, выйдет 20 января.