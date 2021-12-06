https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762446171.html

В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 06.12.2021

В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

Постановлением главного государственного санитарного врача по Рязанской области расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в их число включены РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:50

2021-12-06T18:50

2021-12-06T18:50

распространение коронавируса

общество

вакцинация

рязанская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759115621_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_3e417c509a71668f6714c440c95a5647.jpg

РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Постановлением главного государственного санитарного врача по Рязанской области расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в их число включены лица в возрасте 60 лет и старше, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в Рязанской области в октябре текущего года постановлением главного государственного санитарного врача по региону. Прививки должны были сделать, в том числе, работники предприятий торговли, сферы бытового обслуживания и услуг, общественного питания, производства пищевых продуктов, ЖКХ, театров и концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, а также государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, сотрудники органов местного самоуправления.В постановление от октября внесены изменения. Пункт о подлежащих обязательной вакцинации дополнен подпунктом: "лица в возрасте 60 лет и старше; работники санаторно-оздоровительных организаций; работники промышленных предприятий; лицам, проживающим в организациях социального обслуживания (независимо от формы собственности)".Кроме того, расширен перечень сфер деятельности, работники которых должны сделать прививки. К ним добавлены, в частности, ветеринарные, фармацевтические, гостиничные, страховые, охранные, клининговые, ритуальные услуги, а также организации по дезинфекции, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, доставке, работе с недвижимостью, перевозке пассажиров, багажа и грузов, проведению досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, службы занятости, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.Требование, указано в постановлении, не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.Вакцинация не менее 80% от общей численности сотрудников должна быть организована "первым компонентом в срок до 10.01.2022 г., в срок до 10.02.2022 г. - вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию".

https://ria.ru/20211205/koronavirus-1761988450.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вакцинация, рязанская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19