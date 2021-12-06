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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762446171.html
В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых
В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 06.12.2021
В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых
Постановлением главного государственного санитарного врача по Рязанской области расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в их число включены РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:50
2021-12-06T18:50
распространение коронавируса
общество
вакцинация
рязанская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Постановлением главного государственного санитарного врача по Рязанской области расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в их число включены лица в возрасте 60 лет и старше, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в Рязанской области в октябре текущего года постановлением главного государственного санитарного врача по региону. Прививки должны были сделать, в том числе, работники предприятий торговли, сферы бытового обслуживания и услуг, общественного питания, производства пищевых продуктов, ЖКХ, театров и концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, а также государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, сотрудники органов местного самоуправления.В постановление от октября внесены изменения. Пункт о подлежащих обязательной вакцинации дополнен подпунктом: "лица в возрасте 60 лет и старше; работники санаторно-оздоровительных организаций; работники промышленных предприятий; лицам, проживающим в организациях социального обслуживания (независимо от формы собственности)".Кроме того, расширен перечень сфер деятельности, работники которых должны сделать прививки. К ним добавлены, в частности, ветеринарные, фармацевтические, гостиничные, страховые, охранные, клининговые, ритуальные услуги, а также организации по дезинфекции, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, доставке, работе с недвижимостью, перевозке пассажиров, багажа и грузов, проведению досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, службы занятости, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.Требование, указано в постановлении, не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.Вакцинация не менее 80% от общей численности сотрудников должна быть организована "первым компонентом в срок до 10.01.2022 г., в срок до 10.02.2022 г. - вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию".
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общество, вакцинация, рязанская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:50 06.12.2021
 
В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Рязанской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых для людей старше 60 лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ "Кореновская ЦРБ" города Кореновска
Вакцинация в центральной районной поликлинике ГБУЗ Кореновская ЦРБ города Кореновска - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Постановлением главного государственного санитарного врача по Рязанской области расширен список граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в их число включены лица в возрасте 60 лет и старше, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в Рязанской области в октябре текущего года постановлением главного государственного санитарного врача по региону. Прививки должны были сделать, в том числе, работники предприятий торговли, сферы бытового обслуживания и услуг, общественного питания, производства пищевых продуктов, ЖКХ, театров и концертных залов, промышленных предприятий непрерывного цикла, а также государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, сотрудники органов местного самоуправления.
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
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Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
В постановление от октября внесены изменения. Пункт о подлежащих обязательной вакцинации дополнен подпунктом: "лица в возрасте 60 лет и старше; работники санаторно-оздоровительных организаций; работники промышленных предприятий; лицам, проживающим в организациях социального обслуживания (независимо от формы собственности)".
Кроме того, расширен перечень сфер деятельности, работники которых должны сделать прививки. К ним добавлены, в частности, ветеринарные, фармацевтические, гостиничные, страховые, охранные, клининговые, ритуальные услуги, а также организации по дезинфекции, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, доставке, работе с недвижимостью, перевозке пассажиров, багажа и грузов, проведению досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, службы занятости, лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.
Требование, указано в постановлении, не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к прививке.
Вакцинация не менее 80% от общей численности сотрудников должна быть организована "первым компонентом в срок до 10.01.2022 г., в срок до 10.02.2022 г. - вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию".
 
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