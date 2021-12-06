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Путин и Моди договорились ускорить признание сертификатов о вакцинации
Путин и Моди договорились ускорить признание сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 06.12.2021
Путин и Моди договорились ускорить признание сертификатов о вакцинации
Скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации будет способствовать росту поездок, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:59
2021-12-06T17:59
2021-12-06T19:10
распространение коронавируса
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индия
владимир путин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации будет способствовать росту поездок, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились ускорить выполнение формальностей.Текст соответствующего совместного заявления опубликован на сайте Кремля."Сотрудничество в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ... Стороны выразили уверенность в том, что скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран, и договорились ускорить выполнение формальностей в этом отношении", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20211010/sertifikaty-1753921327.html
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в мире, индия, владимир путин, нарендра моди, россия, коронавирус covid-19
17:59 06.12.2021 (обновлено: 19:10 06.12.2021)
Путин и Моди договорились ускорить признание сертификатов о вакцинации
Президент Путин и премьер Индии Моди намерены ускорить признание сертификатов вакцинации