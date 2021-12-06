https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762400262.html

Опасения москвичей перед вакцинацией от COVID-19 развеиваются, заявил врач

Опасения москвичей перед вакцинацией от COVID-19 развеиваются, заявил врач - РИА Новости, 06.12.2021

Опасения москвичей перед вакцинацией от COVID-19 развеиваются, заявил врач

Интерес к вакцинации в Москве большой, опасения, которые были у людей по поводу вакцины вначале, развеиваются, сообщил журналистам в понедельник главный... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:25

2021-12-06T15:25

2021-12-06T15:25

распространение коронавируса

москва

анастасия ракова

андрей тяжельников

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740965726_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_26ee47b434175477ba4e51297881690c.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Интерес к вакцинации в Москве большой, опасения, которые были у людей по поводу вакцины вначале, развеиваются, сообщил журналистам в понедельник главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что за год в Москве вакцинировались от COVID уже более 5,7 миллиона человек, свыше 680 тысяч прошли повторную вакцинацию.Он отметил, что кроме этого большое количество людей приходит на повторную вакцинацию.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анастасия ракова , андрей тяжельников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19