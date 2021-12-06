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Опасения москвичей перед вакцинацией от COVID-19 развеиваются, заявил врач
Опасения москвичей перед вакцинацией от COVID-19 развеиваются, заявил врач - РИА Новости, 06.12.2021
Опасения москвичей перед вакцинацией от COVID-19 развеиваются, заявил врач
Интерес к вакцинации в Москве большой, опасения, которые были у людей по поводу вакцины вначале, развеиваются, сообщил журналистам в понедельник главный... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:25
2021-12-06T15:25
2021-12-06T15:25
распространение коронавируса
москва
анастасия ракова
андрей тяжельников
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Интерес к вакцинации в Москве большой, опасения, которые были у людей по поводу вакцины вначале, развеиваются, сообщил журналистам в понедельник главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что за год в Москве вакцинировались от COVID уже более 5,7 миллиона человек, свыше 680 тысяч прошли повторную вакцинацию.Он отметил, что кроме этого большое количество людей приходит на повторную вакцинацию.
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москва, анастасия ракова , андрей тяжельников, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Опасения москвичей перед вакцинацией от COVID-19 развеиваются, заявил врач
Врач Тяжельников: интерес к вакцинации от коронавируса в Москве большой