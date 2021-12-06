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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762385960.html
Более 5,7 миллиона москвичей вакцинировались от коронавируса
Более 5,7 миллиона москвичей вакцинировались от коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
Более 5,7 миллиона москвичей вакцинировались от коронавируса
За год в Москве вакцинировались от COVID уже более 5,7 миллиона человек, свыше 680 тысяч прошли повторную вакцинацию, сообщила журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:29
2021-12-06T15:02
распространение коронавируса
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За год в Москве вакцинировались от COVID уже более 5,7 миллиона человек, свыше 680 тысяч прошли повторную вакцинацию, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Год назад Москва стала первым городом в мире, где начали бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это сыграло значимую роль в борьбе с пандемией. На протяжении этого времени мы делали все, чтобы каждый желающий смог защититься от COVID-19 и пройти вакцинацию быстро, удобно и безопасно. Выездные бригады продолжают работу в самых популярных у москвичей местах, врачи поликлиник ежедневно без перерывов и выходных принимают на первичную или повторную вакцинацию по предварительной записи. За прошедший год в Москве вакцинировались уже более 5,7 миллиона человек и свыше 680 тысяч — прошли повторную вакцинацию", - сказала Ракова.Она призвала всех, особенно людей из группы риска, позаботиться о своем здоровье и сделать прививку. "Откладывать на "потом" — значит подвергнуть себя опасности", — сказала заммэра.Вакцинация от COVID-19 в Москве началась 5 декабря 2020 года для работников различных отраслей, после чего возможность сделать прививку появилась и у москвичей старшего поколения. Постепенно список категорий граждан, которым доступна вакцинация, расширялся. Сразу после новогодних праздников темпы вакцинации от COVID-19 были увеличены в два раза. В январе текущего года возможность сделать прививку от коронавирусной инфекции появилась у каждого желающего старше 18 лет.Она добавила, что в настоящее время в Москве по-прежнему сохраняется полная доступность вакцинации для всех категорий граждан. Сделать прививку, а также пройти повторную вакцинацию можно в любом из 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, а также в ГУМе, спорткомплексе в Лужниках и других популярных местах."Одна из приоритетных задач для Москвы – это вакцинация пожилых людей, поэтому в организованном порядке была полностью проведена вакцинация в домах престарелых, включая весь персонал этих учреждений. На сегодняшний день в таких учреждениях прошли первичную и вторичную вакцинацию более 98% допущенных к вакцинации. Всего в столице 1,4 миллиона пожилых людей старше 60 лет сделали хотя бы один компонент вакцины", - сообщила Ракова.Также, по ее словам, в столице проводилась вакцинации маломобильных жителей, состоящих на надомном обслуживании. Тех, кто изъявил такое желание, посещала одна из медицинских бригад в заранее оговоренное время и делала прививку. Каждая бригада была оснащена оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке – специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше минус 18 градусов.
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москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:29 06.12.2021 (обновлено: 15:02 06.12.2021)
 
Более 5,7 миллиона москвичей вакцинировались от коронавируса

В Москве от коронавируса вакцинировались более 5,7 миллиона человек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. За год в Москве вакцинировались от COVID уже более 5,7 миллиона человек, свыше 680 тысяч прошли повторную вакцинацию, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Год назад Москва стала первым городом в мире, где начали бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это сыграло значимую роль в борьбе с пандемией. На протяжении этого времени мы делали все, чтобы каждый желающий смог защититься от COVID-19 и пройти вакцинацию быстро, удобно и безопасно. Выездные бригады продолжают работу в самых популярных у москвичей местах, врачи поликлиник ежедневно без перерывов и выходных принимают на первичную или повторную вакцинацию по предварительной записи. За прошедший год в Москве вакцинировались уже более 5,7 миллиона человек и свыше 680 тысяч — прошли повторную вакцинацию", - сказала Ракова.
Она призвала всех, особенно людей из группы риска, позаботиться о своем здоровье и сделать прививку. "Откладывать на "потом" — значит подвергнуть себя опасности", — сказала заммэра.
Вакцинация от COVID-19 в Москве началась 5 декабря 2020 года для работников различных отраслей, после чего возможность сделать прививку появилась и у москвичей старшего поколения. Постепенно список категорий граждан, которым доступна вакцинация, расширялся. Сразу после новогодних праздников темпы вакцинации от COVID-19 были увеличены в два раза. В январе текущего года возможность сделать прививку от коронавирусной инфекции появилась у каждого желающего старше 18 лет.
Она добавила, что в настоящее время в Москве по-прежнему сохраняется полная доступность вакцинации для всех категорий граждан. Сделать прививку, а также пройти повторную вакцинацию можно в любом из 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, а также в ГУМе, спорткомплексе в Лужниках и других популярных местах.
"Одна из приоритетных задач для Москвы – это вакцинация пожилых людей, поэтому в организованном порядке была полностью проведена вакцинация в домах престарелых, включая весь персонал этих учреждений. На сегодняшний день в таких учреждениях прошли первичную и вторичную вакцинацию более 98% допущенных к вакцинации. Всего в столице 1,4 миллиона пожилых людей старше 60 лет сделали хотя бы один компонент вакцины", - сообщила Ракова.
Также, по ее словам, в столице проводилась вакцинации маломобильных жителей, состоящих на надомном обслуживании. Тех, кто изъявил такое желание, посещала одна из медицинских бригад в заранее оговоренное время и делала прививку. Каждая бригада была оснащена оборудованием, позволяющим перевозить вакцину без нарушений условий к транспортировке – специальным фармацевтическим термоконтейнером, сохраняющим температуру внутри не выше минус 18 градусов.
Медицинские работники в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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