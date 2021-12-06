Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762376198.html
Более половины жителей Калужской области привились от коронавируса
Более половины жителей Калужской области привились от коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
Более половины жителей Калужской области привились от коронавируса
Прививку от COVID-19 сделали 51,6% жителей Калужской области, регион попал на 20-е место в России по количеству вакцинированного населения, сообщает областное... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:55
2021-12-06T13:55
калужская область
общество
калужская область
здоровье - общество
коронавирусы
владислав шапша
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_648de327dd290da6790c0c26d6434598.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Прививку от COVID-19 сделали 51,6% жителей Калужской области, регион попал на 20-е место в России по количеству вакцинированного населения, сообщает областное правительство.В понедельник министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко доложил губернатору Владислав Шапше о ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. По словам министра, на протяжении последних пяти недель по показателю заболеваемости COVID-19 регион стабильно занимает 43-44-е место среди других российских регионов. При этом за период с 11 ноября по 2 декабря прирост числа заболевших снизился с 3,6% до 1,5% в неделю."Калужская область занимает 20-е место среди других субъектов РФ по числу граждан, вакцинированных от COVID-19… Доля вакцинированных в области превысила средние значения по России и по состоянию на 2 декабря составляет 51,6% от числа всех жителей региона (в РФ - 48,8%)", - говорится в сообщении.Владислав Шапша отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе, действительно, улучшается. На протяжении недели идёт снижение количества заболевших и госпитализированных. Это, по его мнению, результат и общей динамики по стране, и тех усилий, которые были приложены в регионе, чтобы организовать вакцинацию. Губернатор поручил продолжить эту работу. Он поблагодарил медицинских работников области за проявленный ими высокий профессионализм в сложных условиях пандемии."Очень много усилий мы приложили, чтобы у нас не было срывов с поставками кислорода, с лекарствами, с наличием коечного фонда. Вся эта работа дала результаты. Но ковид не закончился, ограничительные меры у нас по-прежнему действуют. Задача – довести количество вакцинированных до 80% от взрослого населения. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем мы не сталкивались с такими жёсткими пиками заболеваемости, с которыми столкнулись этой осенью", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20211203/kaluga-1762112277.html
https://ria.ru/20211202/selkhozpredpriyatiya-1761866441.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739212587_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_cb0f939c54102ca1382c4ee3a1afd492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, калужская область, здоровье - общество, коронавирусы, владислав шапша, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:55 06.12.2021
 
Более половины жителей Калужской области привились от коронавируса

В Калужской области 51,6 процента жителей привились от коронавируса

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Прививку от COVID-19 сделали 51,6% жителей Калужской области, регион попал на 20-е место в России по количеству вакцинированного населения, сообщает областное правительство.
В понедельник министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко доложил губернатору Владислав Шапше о ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. По словам министра, на протяжении последних пяти недель по показателю заболеваемости COVID-19 регион стабильно занимает 43-44-е место среди других российских регионов. При этом за период с 11 ноября по 2 декабря прирост числа заболевших снизился с 3,6% до 1,5% в неделю.
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 20:53Калужская область
Калужская область лидирует в работе с обращениями граждан в интернете
"Калужская область занимает 20-е место среди других субъектов РФ по числу граждан, вакцинированных от COVID-19… Доля вакцинированных в области превысила средние значения по России и по состоянию на 2 декабря составляет 51,6% от числа всех жителей региона (в РФ - 48,8%)", - говорится в сообщении.
Владислав Шапша отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе, действительно, улучшается. На протяжении недели идёт снижение количества заболевших и госпитализированных. Это, по его мнению, результат и общей динамики по стране, и тех усилий, которые были приложены в регионе, чтобы организовать вакцинацию. Губернатор поручил продолжить эту работу. Он поблагодарил медицинских работников области за проявленный ими высокий профессионализм в сложных условиях пандемии.
"Очень много усилий мы приложили, чтобы у нас не было срывов с поставками кислорода, с лекарствами, с наличием коечного фонда. Вся эта работа дала результаты. Но ковид не закончился, ограничительные меры у нас по-прежнему действуют. Задача – довести количество вакцинированных до 80% от взрослого населения. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем мы не сталкивались с такими жёсткими пиками заболеваемости, с которыми столкнулись этой осенью", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 16:40Калужская область
Вьетнамская компания построит ряд сельхозпредприятий в Калужской области
 
Калужская областьОбществоКалужская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыВладислав ШапшаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов
02:58Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США не станут передавать "афганские" Ми-17 Украине
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
Лента новостейМолния
В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходовРоссийские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынкаУкраинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США не станут передавать "афганские" Ми-17 УкраинеЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов