https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762376198.html
Более половины жителей Калужской области привились от коронавируса
Более половины жителей Калужской области привились от коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
Более половины жителей Калужской области привились от коронавируса
Прививку от COVID-19 сделали 51,6% жителей Калужской области, регион попал на 20-е место в России по количеству вакцинированного населения, сообщает областное... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:55
2021-12-06T13:55
2021-12-06T13:55
калужская область
общество
калужская область
здоровье - общество
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владислав шапша
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коронавирус covid-19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Прививку от COVID-19 сделали 51,6% жителей Калужской области, регион попал на 20-е место в России по количеству вакцинированного населения, сообщает областное правительство.В понедельник министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко доложил губернатору Владислав Шапше о ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. По словам министра, на протяжении последних пяти недель по показателю заболеваемости COVID-19 регион стабильно занимает 43-44-е место среди других российских регионов. При этом за период с 11 ноября по 2 декабря прирост числа заболевших снизился с 3,6% до 1,5% в неделю."Калужская область занимает 20-е место среди других субъектов РФ по числу граждан, вакцинированных от COVID-19… Доля вакцинированных в области превысила средние значения по России и по состоянию на 2 декабря составляет 51,6% от числа всех жителей региона (в РФ - 48,8%)", - говорится в сообщении.Владислав Шапша отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе, действительно, улучшается. На протяжении недели идёт снижение количества заболевших и госпитализированных. Это, по его мнению, результат и общей динамики по стране, и тех усилий, которые были приложены в регионе, чтобы организовать вакцинацию. Губернатор поручил продолжить эту работу. Он поблагодарил медицинских работников области за проявленный ими высокий профессионализм в сложных условиях пандемии."Очень много усилий мы приложили, чтобы у нас не было срывов с поставками кислорода, с лекарствами, с наличием коечного фонда. Вся эта работа дала результаты. Но ковид не закончился, ограничительные меры у нас по-прежнему действуют. Задача – довести количество вакцинированных до 80% от взрослого населения. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем мы не сталкивались с такими жёсткими пиками заболеваемости, с которыми столкнулись этой осенью", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20211203/kaluga-1762112277.html
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общество, калужская область, здоровье - общество, коронавирусы, владислав шапша, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Более половины жителей Калужской области привились от коронавируса
В Калужской области 51,6 процента жителей привились от коронавируса
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости.
Прививку от COVID-19 сделали 51,6% жителей Калужской области
, регион попал на 20-е место в России
по количеству вакцинированного населения, сообщает областное правительство.
В понедельник министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко доложил губернатору Владислав Шапше
о ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. По словам министра, на протяжении последних пяти недель по показателю заболеваемости COVID-19 регион стабильно занимает 43-44-е место среди других российских регионов. При этом за период с 11 ноября по 2 декабря прирост числа заболевших снизился с 3,6% до 1,5% в неделю.
"Калужская область занимает 20-е место среди других субъектов РФ по числу граждан, вакцинированных от COVID-19… Доля вакцинированных в области превысила средние значения по России и по состоянию на 2 декабря составляет 51,6% от числа всех жителей региона (в РФ - 48,8%)", - говорится в сообщении.
Владислав Шапша отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе, действительно, улучшается. На протяжении недели идёт снижение количества заболевших и госпитализированных. Это, по его мнению, результат и общей динамики по стране, и тех усилий, которые были приложены в регионе, чтобы организовать вакцинацию. Губернатор поручил продолжить эту работу. Он поблагодарил медицинских работников области за проявленный ими высокий профессионализм в сложных условиях пандемии.
"Очень много усилий мы приложили, чтобы у нас не было срывов с поставками кислорода, с лекарствами, с наличием коечного фонда. Вся эта работа дала результаты. Но ковид не закончился, ограничительные меры у нас по-прежнему действуют. Задача – довести количество вакцинированных до 80% от взрослого населения. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем мы не сталкивались с такими жёсткими пиками заболеваемости, с которыми столкнулись этой осенью", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.