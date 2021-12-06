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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762365450.html
В Латвии задержали оппозиционного политика, выступающего против вакцинации
В Латвии задержали оппозиционного политика, выступающего против вакцинации - РИА Новости, 06.12.2021
В Латвии задержали оппозиционного политика, выступающего против вакцинации
Полиция Латвии в понедельник задержала оппозиционного политика, депутата сейма и лидера партии "Закон и порядок" Алдиса Гобземса, который известен своим... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:11
2021-12-06T13:11
распространение коронавируса
в мире
латвия
коронавирус covid-19
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РИГА, 6 дек – РИА Новости. Полиция Латвии в понедельник задержала оппозиционного политика, депутата сейма и лидера партии "Закон и порядок" Алдиса Гобземса, который известен своим негативным отношением к вакцинации от COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.Утром в понедельник политик и группа его сторонников на специально оборудованном автобусе прибыли в Тукумс, где планировалось начало кампании протестов против государственной власти. Акция Гобземса носила название "Рододендрон".Сторонники Гобземса снимали его задержание и передавали в прямом эфире в социальных сетях. На кадрах видно, как парламентария сажают в полицейскую машину в отделение для задержанных. Перед задержанием Гобземс сопротивлялся и пытался вырваться. На него были надеты наручники.
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в мире, латвия, коронавирус covid-19
13:11 06.12.2021
 
В Латвии задержали оппозиционного политика, выступающего против вакцинации

В Латвии задержали оппозиционного политика Гобземса, выступающего против вакцинации

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
РИГА, 6 дек – РИА Новости. Полиция Латвии в понедельник задержала оппозиционного политика, депутата сейма и лидера партии "Закон и порядок" Алдиса Гобземса, который известен своим негативным отношением к вакцинации от COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в понедельник политик и группа его сторонников на специально оборудованном автобусе прибыли в Тукумс, где планировалось начало кампании протестов против государственной власти. Акция Гобземса носила название "Рододендрон".
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Вчера, 10:14Распространение коронавируса
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Сторонники Гобземса снимали его задержание и передавали в прямом эфире в социальных сетях. На кадрах видно, как парламентария сажают в полицейскую машину в отделение для задержанных. Перед задержанием Гобземс сопротивлялся и пытался вырваться. На него были надеты наручники.
 
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