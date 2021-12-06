https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762465407.html

Глава ЕК заявила, что от коронавируса привились 44% населения Земли

Глава ЕК заявила, что от коронавируса привились 44% населения Земли - РИА Новости, 06.12.2021

Глава ЕК заявила, что от коронавируса привились 44% населения Земли

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что от коронавируса вакцинировано 44% населения планеты. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:15

2021-12-06T21:15

2021-12-06T21:15

распространение коронавируса

в мире

еврокомиссия

здоровье - общество

урсула фон дер ляйен

коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что от коронавируса вакцинировано 44% населения планеты."На данный момент вакцинировано 44% населения мира", - сказала она в видеообращении.Большая часть доз вакцин, необходимых для этих прививок, была предоставлена Европой, заявила она."Мы активизируем наши усилия по поддержке Африки, где вакцинация ниже, чем в других частях мира. Наша цель - обеспечить вакцинацию 70% населения мира к середине следующего года", - сказала она.

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2021

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в мире, еврокомиссия, здоровье - общество, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19