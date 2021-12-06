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Глава ЕК заявила, что от коронавируса привились 44% населения Земли
Глава ЕК заявила, что от коронавируса привились 44% населения Земли - РИА Новости, 06.12.2021
Глава ЕК заявила, что от коронавируса привились 44% населения Земли
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что от коронавируса вакцинировано 44% населения планеты. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T21:15
2021-12-06T21:15
2021-12-06T21:15
распространение коронавируса
в мире
еврокомиссия
здоровье - общество
урсула фон дер ляйен
коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что от коронавируса вакцинировано 44% населения планеты."На данный момент вакцинировано 44% населения мира", - сказала она в видеообращении.Большая часть доз вакцин, необходимых для этих прививок, была предоставлена Европой, заявила она."Мы активизируем наши усилия по поддержке Африки, где вакцинация ниже, чем в других частях мира. Наша цель - обеспечить вакцинацию 70% населения мира к середине следующего года", - сказала она.
РИА Новости
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в мире, еврокомиссия, здоровье - общество, урсула фон дер ляйен, коронавирус covid-19
Глава ЕК заявила, что от коронавируса привились 44% населения Земли
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что 44% населения Земли привились от COVID-19