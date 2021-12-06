https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762390509.html

РФПИ направил в Индию документы для регистрации "Спутника М"

РФПИ направил в Индию документы для регистрации "Спутника М" - РИА Новости, 06.12.2021

РФПИ направил в Индию документы для регистрации "Спутника М"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил индийскому регулятору документы, необходимые для регистрации вакцины против коронавируса для подростков... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:47

2021-12-06T14:47

2021-12-06T14:50

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российский фонд прямых инвестиций

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил индийскому регулятору документы, необходимые для регистрации вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М", сообщили в фонде."РФПИ направил индийскому регулятору документы, необходимые для регистрации препарата "Спутник М" - вакцины для подростков в возрасте 12-17 лет", - сообщает фонд.После получения одобрения регулирующих органов "Спутник М" станет первой зарубежной вакциной против коронавируса для подростков, зарегистрированной в Индии, указывается в релизе.В настоящее время РФПИ также работает с регулирующими органами Индии для регистрации однокомпонентного препарата "Спутника Лайт" как самостоятельной вакцины и универсального бустера и ожидает получения одобрения в ближайшее время.Российская вакцина "Спутник V" уже применяется в Индии после ускоренной процедуры регистрации в апреле 2021 года. Индия также является ведущим хабом производства вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"."Спутник V" зарегистрирован в 71 стране мира с общим населением более 4 миллиарда человек.

https://ria.ru/20211206/kerkkhove-1762312380.html

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в мире, индия, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19