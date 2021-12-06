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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762390509.html
РФПИ направил в Индию документы для регистрации "Спутника М"
РФПИ направил в Индию документы для регистрации "Спутника М" - РИА Новости, 06.12.2021
РФПИ направил в Индию документы для регистрации "Спутника М"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил индийскому регулятору документы, необходимые для регистрации вакцины против коронавируса для подростков... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:47
2021-12-06T14:50
распространение коронавируса
в мире
индия
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил индийскому регулятору документы, необходимые для регистрации вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М", сообщили в фонде."РФПИ направил индийскому регулятору документы, необходимые для регистрации препарата "Спутник М" - вакцины для подростков в возрасте 12-17 лет", - сообщает фонд.После получения одобрения регулирующих органов "Спутник М" станет первой зарубежной вакциной против коронавируса для подростков, зарегистрированной в Индии, указывается в релизе.В настоящее время РФПИ также работает с регулирующими органами Индии для регистрации однокомпонентного препарата "Спутника Лайт" как самостоятельной вакцины и универсального бустера и ожидает получения одобрения в ближайшее время.Российская вакцина "Спутник V" уже применяется в Индии после ускоренной процедуры регистрации в апреле 2021 года. Индия также является ведущим хабом производства вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"."Спутник V" зарегистрирован в 71 стране мира с общим населением более 4 миллиарда человек.
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в мире, индия, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19
14:47 06.12.2021 (обновлено: 14:50 06.12.2021)
 
РФПИ направил в Индию документы для регистрации "Спутника М"

РФПИ направил в Индию документы для регистрации вакцины для подростков "Спутника М"

© РИА Новости / Магда Хибелли / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Венесуэле
Вакцинация от коронавируса в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Магда Хибелли
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил индийскому регулятору документы, необходимые для регистрации вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М", сообщили в фонде.
"РФПИ направил индийскому регулятору документы, необходимые для регистрации препарата "Спутник М" - вакцины для подростков в возрасте 12-17 лет", - сообщает фонд.
После получения одобрения регулирующих органов "Спутник М" станет первой зарубежной вакциной против коронавируса для подростков, зарегистрированной в Индии, указывается в релизе.
В настоящее время РФПИ также работает с регулирующими органами Индии для регистрации однокомпонентного препарата "Спутника Лайт" как самостоятельной вакцины и универсального бустера и ожидает получения одобрения в ближайшее время.
Российская вакцина "Спутник V" уже применяется в Индии после ускоренной процедуры регистрации в апреле 2021 года. Индия также является ведущим хабом производства вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".
"Спутник V" зарегистрирован в 71 стране мира с общим населением более 4 миллиарда человек.
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Распространение коронавирусаВ миреИндияРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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