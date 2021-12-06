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Исследования вакцины для детей младше 12 лет начнутся с 2022 года

Исследования вакцины для детей младше 12 лет начнутся с 2022 года - РИА Новости, 06.12.2021

Исследования вакцины для детей младше 12 лет начнутся с 2022 года

К испытаниям вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет приступят в начале 2022-го, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Исследования РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:01

2021-12-06T13:01

2021-12-06T13:51

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. К испытаниям вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет приступят в начале 2022-го, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Исследования начнутся в начале следующего года", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.В конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал документы на исследования препарата среди детей младше 12 лет.В России уже разрешили применение вакцины от COVID-19 для подростков 12-17 лет. Она получила название "Гам-КОВИД-Вак М", или "Спутник М". Как пояснял помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, прививку несовершеннолетним будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.Сейчас одну дозу получили более 72 миллионов человек, полностью привились 63,9 миллиона.

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