https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762321370.html

Татарстан полностью обеспечен вакциной от коронавируса

Татарстан полностью обеспечен вакциной от коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021

Татарстан полностью обеспечен вакциной от коронавируса

Татарстан полностью обеспечен необходимым количеством вакцины против COVID-19, в наличии более 600 тысяч комплектов всех четырех видов вакцины, сообщил министр... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:40

2021-12-06T09:40

2021-12-06T09:40

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Татарстан полностью обеспечен необходимым количеством вакцины против COVID-19, в наличии более 600 тысяч комплектов всех четырех видов вакцины, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков."У нас в наличии более 600 тысяч доз, комплектов вакцины, мы полностью в принципе обеспечены: 80% - это "Спутник V", а также вакцины "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", - сказал Садыков журналистам.Назальная вакцина, по информации министра, должна поступить в Татарстан месяца через три-четыре. При этом Садыков отметил, что назальная вакцина является лишь дополнительной местной защитой от проникновения вируса.По информации минздрава, в Татарстане продолжают работать 175 пунктов вакцинации, в том числе в крупных торговых центрах, два из них работают в круглосуточном режиме.Ранее заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина отмечала, что в настоящее время против новой коронавирусной инфекции привиты 67% взрослого населения Татарстана. Резерв вакцинации, по ее словам, остается в частности среди лиц старше 60 лет и студентов, которые пока прививаются не очень охотно.По данным оперативного штаба, в Татарстане вакцинированы 2 071 724 человека, из них второй компонент вакцины получили 1 625 874 человека. Всего на 5 декабря в республике зарегистрировано 39 226 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 32 574 человека. В республике подтверждено 1298 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762320865.html

https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии