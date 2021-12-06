Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762321370.html
Татарстан полностью обеспечен вакциной от коронавируса
Татарстан полностью обеспечен вакциной от коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
Татарстан полностью обеспечен вакциной от коронавируса
Татарстан полностью обеспечен необходимым количеством вакцины против COVID-19, в наличии более 600 тысяч комплектов всех четырех видов вакцины, сообщил министр... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:40
2021-12-06T09:40
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Татарстан полностью обеспечен необходимым количеством вакцины против COVID-19, в наличии более 600 тысяч комплектов всех четырех видов вакцины, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков."У нас в наличии более 600 тысяч доз, комплектов вакцины, мы полностью в принципе обеспечены: 80% - это "Спутник V", а также вакцины "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", - сказал Садыков журналистам.Назальная вакцина, по информации министра, должна поступить в Татарстан месяца через три-четыре. При этом Садыков отметил, что назальная вакцина является лишь дополнительной местной защитой от проникновения вируса.По информации минздрава, в Татарстане продолжают работать 175 пунктов вакцинации, в том числе в крупных торговых центрах, два из них работают в круглосуточном режиме.Ранее заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина отмечала, что в настоящее время против новой коронавирусной инфекции привиты 67% взрослого населения Татарстана. Резерв вакцинации, по ее словам, остается в частности среди лиц старше 60 лет и студентов, которые пока прививаются не очень охотно.По данным оперативного штаба, в Татарстане вакцинированы 2 071 724 человека, из них второй компонент вакцины получили 1 625 874 человека. Всего на 5 декабря в республике зарегистрировано 39 226 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 32 574 человека. В республике подтверждено 1298 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762320865.html
https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:40 06.12.2021
 
Татарстан полностью обеспечен вакциной от коронавируса

Татарстан полностью обеспечен необходимым количеством вакцины от коронавируса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Татарстан полностью обеспечен необходимым количеством вакцины против COVID-19, в наличии более 600 тысяч комплектов всех четырех видов вакцины, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.
"У нас в наличии более 600 тысяч доз, комплектов вакцины, мы полностью в принципе обеспечены: 80% - это "Спутник V", а также вакцины "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", - сказал Садыков журналистам.
Врачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
09:36Республика Татарстан
В Татарстане отметили снижение заболеваемости COVID-19
Назальная вакцина, по информации министра, должна поступить в Татарстан месяца через три-четыре. При этом Садыков отметил, что назальная вакцина является лишь дополнительной местной защитой от проникновения вируса.
По информации минздрава, в Татарстане продолжают работать 175 пунктов вакцинации, в том числе в крупных торговых центрах, два из них работают в круглосуточном режиме.
Ранее заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина отмечала, что в настоящее время против новой коронавирусной инфекции привиты 67% взрослого населения Татарстана. Резерв вакцинации, по ее словам, остается в частности среди лиц старше 60 лет и студентов, которые пока прививаются не очень охотно.
По данным оперативного штаба, в Татарстане вакцинированы 2 071 724 человека, из них второй компонент вакцины получили 1 625 874 человека. Всего на 5 декабря в республике зарегистрировано 39 226 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 32 574 человека. В республике подтверждено 1298 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 22:12Республика Татарстан
Татарстан стал лидером в нацпроекте "Безопасные качественные дороги"
 
Республика ТатарстанОбществоРеспублика Татарстан (Татарстан)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины
10:43Глава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавируса
10:40Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
Лента новостейМолния
СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщиныГлава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавирусаУмер музыкант группы "Сплин" Олег ЭмировПочти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона