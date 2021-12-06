https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762321370.html
Татарстан полностью обеспечен вакциной от коронавируса
Татарстан полностью обеспечен вакциной от коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
Татарстан полностью обеспечен вакциной от коронавируса
Татарстан полностью обеспечен необходимым количеством вакцины против COVID-19, в наличии более 600 тысяч комплектов всех четырех видов вакцины, сообщил министр... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:40
2021-12-06T09:40
2021-12-06T09:40
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КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Татарстан полностью обеспечен необходимым количеством вакцины против COVID-19, в наличии более 600 тысяч комплектов всех четырех видов вакцины, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков."У нас в наличии более 600 тысяч доз, комплектов вакцины, мы полностью в принципе обеспечены: 80% - это "Спутник V", а также вакцины "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", - сказал Садыков журналистам.Назальная вакцина, по информации министра, должна поступить в Татарстан месяца через три-четыре. При этом Садыков отметил, что назальная вакцина является лишь дополнительной местной защитой от проникновения вируса.По информации минздрава, в Татарстане продолжают работать 175 пунктов вакцинации, в том числе в крупных торговых центрах, два из них работают в круглосуточном режиме.Ранее заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина отмечала, что в настоящее время против новой коронавирусной инфекции привиты 67% взрослого населения Татарстана. Резерв вакцинации, по ее словам, остается в частности среди лиц старше 60 лет и студентов, которые пока прививаются не очень охотно.По данным оперативного штаба, в Татарстане вакцинированы 2 071 724 человека, из них второй компонент вакцины получили 1 625 874 человека. Всего на 5 декабря в республике зарегистрировано 39 226 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 32 574 человека. В республике подтверждено 1298 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762320865.html
https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Татарстан полностью обеспечен вакциной от коронавируса
Татарстан полностью обеспечен необходимым количеством вакцины от коронавируса
КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Татарстан
полностью обеспечен необходимым количеством вакцины против COVID-19
, в наличии более 600 тысяч комплектов всех четырех видов вакцины, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.
"У нас в наличии более 600 тысяч доз, комплектов вакцины, мы полностью в принципе обеспечены: 80% - это "Спутник V", а также вакцины "Спутник Лайт", "КовиВак", "ЭпиВакКорона", - сказал Садыков журналистам.
Назальная вакцина, по информации министра, должна поступить в Татарстан месяца через три-четыре. При этом Садыков отметил, что назальная вакцина является лишь дополнительной местной защитой от проникновения вируса.
По информации минздрава, в Татарстане продолжают работать 175 пунктов вакцинации, в том числе в крупных торговых центрах, два из них работают в круглосуточном режиме.
Ранее заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора
Любовь Авдонина отмечала, что в настоящее время против новой коронавирусной инфекции привиты 67% взрослого населения Татарстана. Резерв вакцинации, по ее словам, остается в частности среди лиц старше 60 лет и студентов, которые пока прививаются не очень охотно.
По данным оперативного штаба, в Татарстане вакцинированы 2 071 724 человека, из них второй компонент вакцины получили 1 625 874 человека. Всего на 5 декабря в республике зарегистрировано 39 226 случаев COVID-19, выздоровели за весь период 32 574 человека. В республике подтверждено 1298 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.