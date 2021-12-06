Тульская область провела урок мужества "Тульский рубеж"
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиТульская область провела урок мужества "Тульский рубеж"
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 6 дек - РИА Новости. Города России присоединились к уроку мужества "Тульский рубеж", посвященному 80-летию обороны Тулы, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По его словам, в онлайн-формате к мероприятию подключились вузы, военные училища, школы, музеи, библиотеки Тульской области и субъектов России.
"Восемьдесят лет назад в дни обороны Тулы на борьбу с фашистами поднялись все жители. Старики, женщины, дети самоотверженно трудились на заводах и возводили оборонительные сооружения на улицах города. Из добровольцев был сформирован Тульский рабочий полк. Мальчишки и девчонки наравне со взрослыми стояли у станков оборонных предприятий, воевали в партизанских отрядах, добывали важные сведения в тылу противника. Вы - наследники победителей. Всегда помните про бессмертный подвиг наших дедов и прадедов. Пусть он служит для вас, для всех нас примером беззаветной любви к Родине, несгибаемой воли и величия духа нашего народа", - обратился к участникам урока мужества губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
В Туле одной из площадок урока стал Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого. В рамках урока ректор вуза Владимир Панин передал в дар Музею обороны Тулы рукописный литературно-художественный и общественно-политический сборник "Заря", подготовленный на литературном факультете Тульского педагогического института в 1943 году.