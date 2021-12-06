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FT: США убедили Европу поверить во "вторжение" России на Украину

FT: США убедили Европу поверить во "вторжение" России на Украину - РИА Новости, 06.12.2021

FT: США убедили Европу поверить во "вторжение" России на Украину

США пришлось снабдили страны Евросоюза и НАТО "разведданными", чтобы убедить их в том, что Россия готовит "вторжение" на Украину, пишет Financial Times со... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T05:50

2021-12-06T05:50

2021-12-06T10:47

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. США пришлось снабдили страны Евросоюза и НАТО "разведданными", чтобы убедить их в том, что Россия готовит "вторжение" на Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что Вашингтон стал активнее и жестче пытаться заручиться поддержкой Европы в сдерживании Москвы. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что разведывательные агентства Украины, США и Великобритании обменялись информацией о якобы имеющем место скоплении российских войск возле украинских границ. При этом Россия неоднократно заявляла, не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по своей территории — суверенное право.По информации Financial Times, дипломатическое "взаимодействие", а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что "Кремль может скоро направить свои войска на Украину".По словам источников, Соединенные Штаты решились на такие "нехарактерные" действия, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США "о подготовке России к вторжению".США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. По сведениям газеты, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о "возможных приготовлениях к нападению". По словам одного из источников, количество материалов было "весьма подробным"."Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели", — сказал изданию неназванный чиновник.Некоторые страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, и полагали, что Россия не "предпримет вторжения, если ее не спровоцировать", пишет издание. Однако американские "разведданные" изменили их мнение.Газета также отмечает, что президент США Джо Байден намерен "предостеречь" российского коллегу Владимира Путина от "вторжения" на Украину.Ранее Белый дом официально подтвердил, что президент Байден проведет 7 декабря беседу Владимиром Путиным, во время которой выразит обеспокоенность "военной активностью России" на границе с Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что общение лидеров запланировано по видеосвязи на вечер вторника, они сами определят необходимое для разговора время.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В МИД ранее отмечали, что высказывания Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211205/pentagon-1762218613.html

https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211205/ukraina-1762293690.html

https://ria.ru/20211206/zapugivaniya-1762306848.html

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в мире, украина, сша, джо байден, евросоюз, нато, алексей резников, россия