https://ria.ru/20211206/turtsiya-1762422317.html

Турецким адмиралам, подписавшим письмо о конвенции Монтре, грозит до 12 лет

Турецким адмиралам, подписавшим письмо о конвенции Монтре, грозит до 12 лет - РИА Новости, 06.12.2021

Турецким адмиралам, подписавшим письмо о конвенции Монтре, грозит до 12 лет

Прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение по делу 104 отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре о статусе... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:09

2021-12-06T17:09

2021-12-06T17:09

в мире

монтре

турция

босфор

черное море

дарданеллы

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АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение по делу 104 отставных адмиралов, подписавших коллективное письмо в защиту конвенции Монтре о статусе Босфора и Дарданелл, им грозит до 12 лет тюрьмы, передает телеканал NTV.Ранее суд Анкары освободил всех задержанных по этому делу 10 адмиралов, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде.Согласно обвинительному заключению, обвиняемые вступили в преступный сговор против конституционного строя, по этому обвинению им грозит до 12 лет тюремного заключения. Документ направлен в суд.В начале апреля было опубликовано письмо 104 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов президента Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона и осуждались "попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка". На следующий день полиция задержала 10 адмиралов, подписавших письмо.Как заявил Эрдоган, письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре неприемлемо, армия не может вмешиваться в политику. При этом он подтвердил приверженность конвенции Монтре в настоящее время, добавив, что в будущем в случае необходимости "ради лучших условий Турция может открыть такую тему".Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://ria.ru/20211111/ucheniya-1758413962.html

https://ria.ru/20210725/konventsiya-1742789062.html

https://ria.ru/20211114/krym-1758794797.html

монтре

турция

босфор

черное море

дарданеллы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, монтре, турция, босфор, черное море, дарданеллы