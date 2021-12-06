Глава Калужской области принял участие в открытии цветоводческого комплекса
Цветоводческий комплекс за 2,6 миллиарда рублей открылся в Калужской области
© Фото правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественном открытии в регионе цветоводческого комплекса
© Фото правительства Калужской области
КАЛУГА, 6 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественном открытии в регионе цветоводческого комплекса с суммарным объемом инвестиций 2,6 миллиарда рублей, сообщает правительство региона
ООО "Калужский цветочный холдинг" располагается в Малоярославецком районе на территории обанкротившегося цветоводческого комплекса. В проект вложено 2,6 миллиарда рублей.
По данным областного правительства, общая площадь выращивания цветов в теплицах – 27 гектаров закрытого грунта и 23 гектара открытого грунта. Ассортимент продукции включает более 40 сортов роз, более 50 сортов гербер, 10 сортов хризантем, множество сортов сезонных цветов – тюльпанов, лилий, ирисов. Заказчики готовой продукции предприятия – крупные торговые сети. В 2023 году предприятие планирует выйти на проектную мощность с планируемой выручкой 2,5 миллиарда рублей, информирует правительство региона.
На церемонии открытия было озвучено приветствие сенатора Анатолия Артамонова. Он пожелал "Калужскому цветочному холдингу" успешной и плодотворной работы. "Искренне рад, что в Калужской области восстановлено и вновь заработало еще одно предприятие, продукция которого будет радовать жителей нашего региона и страны", - отметил Артамонов.
Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что область гордится тем, что на той же территории, не изменяя профиля, вновь открылось цветочное производство.
"В нашей области, где пять месяцев в году средняя температура ниже нуля, это очень непростое дело. Я уверен, что стараниями сотрудников холдинга крупнейший в стране цветоводческий комплекс сможет завоевать уверенные лидирующие позиции не только в России, но и в мире", - заявил губернатор. В ходе экскурсии по тепличному комплексу глава региона принял участие в посадке саженцев роз.
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