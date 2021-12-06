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Одно российское оружие сотрет с лица земли американские города
СМИ назвало российское оружие, способное уничтожить американские города - РИА Новости, 06.12.2021
Одно российское оружие сотрет с лица земли американские города
Перспектива запуска в массовое производство ракетного комплекса "Циркон" поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:38
2021-12-06T15:26
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космос - риа наука
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Перспектива запуска в массовое производство ракетного комплекса "Циркон" поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада, пишет иранская газета Kayhan.По мнению авторов материала, "Циркон" "нечем будет остановить" — он сможет с легкостью "стирать с земли американские города". При этом, указано в статье, американские неудачи в заново развязанной гонке вооружений подталкивают США к обострению в том числе дипломатических отношений."Запад и НАТО все же пытаются чем-то отвечать, хотя пока подобные ответы напоминают попытки "войны моськи со слоном" или "мышей с котом". Они пытаются объявлять санкции, задерживать российские суда, танкеры и самолеты, прибегать к средству, уже опробованному во время прошлых избирательных кампаний в США: к высылке российских дипломатов", — отмечается в материале."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает М=9 (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), максимальная дальность стрельбы — тысяча километров. "Цирконами" хотят вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
https://ria.ru/20211129/tsirkon-1761255632.html
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сша, вашингтон (город), нато, космос - риа наука, россия
14:38 06.12.2021 (обновлено: 15:26 06.12.2021)
 
СМИ назвало российское оружие, способное уничтожить американские города

Kayhan: Россия запустила производство "Цирконов", которые могут уничтожить города в США

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Перспектива запуска в массовое производство ракетного комплекса "Циркон" поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада, пишет иранская газета Kayhan.
По мнению авторов материала, "Циркон" "нечем будет остановить" — он сможет с легкостью "стирать с земли американские города". При этом, указано в статье, американские неудачи в заново развязанной гонке вооружений подталкивают США к обострению в том числе дипломатических отношений.
Кадры запуска ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 13:19Новое оружие России
Россия испытала ракету "Циркон" в Белом море
"Запад и НАТО все же пытаются чем-то отвечать, хотя пока подобные ответы напоминают попытки "войны моськи со слоном" или "мышей с котом". Они пытаются объявлять санкции, задерживать российские суда, танкеры и самолеты, прибегать к средству, уже опробованному во время прошлых избирательных кампаний в США: к высылке российских дипломатов", — отмечается в материале.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает М=9 (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), максимальная дальность стрельбы — тысяча километров. "Цирконами" хотят вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете Циркон
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