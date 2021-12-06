https://ria.ru/20211206/tsirkon-1762388781.html

Одно российское оружие сотрет с лица земли американские города

СМИ назвало российское оружие, способное уничтожить американские города - РИА Новости, 06.12.2021

Одно российское оружие сотрет с лица земли американские города

Перспектива запуска в массовое производство ракетного комплекса "Циркон" поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:38

2021-12-06T14:38

2021-12-06T15:26

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Перспектива запуска в массовое производство ракетного комплекса "Циркон" поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада, пишет иранская газета Kayhan.По мнению авторов материала, "Циркон" "нечем будет остановить" — он сможет с легкостью "стирать с земли американские города". При этом, указано в статье, американские неудачи в заново развязанной гонке вооружений подталкивают США к обострению в том числе дипломатических отношений."Запад и НАТО все же пытаются чем-то отвечать, хотя пока подобные ответы напоминают попытки "войны моськи со слоном" или "мышей с котом". Они пытаются объявлять санкции, задерживать российские суда, танкеры и самолеты, прибегать к средству, уже опробованному во время прошлых избирательных кампаний в США: к высылке российских дипломатов", — отмечается в материале."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает М=9 (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), максимальная дальность стрельбы — тысяча километров. "Цирконами" хотят вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.

https://ria.ru/20211129/tsirkon-1761255632.html

https://ria.ru/20210719/tsirkon-1741838836.html

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сша, вашингтон (город), нато, космос - риа наука, россия