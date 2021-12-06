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Липецкая область
https://ria.ru/20211206/trudoustroystvo-1762329303.html
Около пяти тысяч человек трудоустроили центры занятости Липецкой области
Около пяти тысяч человек трудоустроили центры занятости Липецкой области - РИА Новости, 06.12.2021
Около пяти тысяч человек трудоустроили центры занятости Липецкой области
Около пяти тысяч человек нашли работу в этом году благодаря помощи центров занятости в Липецкой области, причем более пятисотчеловек были трудоустроены на... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:33
2021-12-06T10:33
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Около пяти тысяч человек нашли работу в этом году благодаря помощи центров занятости в Липецкой области, причем более пятисотчеловек были трудоустроены на руководящие должности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в регионе проходит масштабная трансформация центров занятости в современные кадровые агентства. Они сотрудничают как с крупными областными работодателями, так и с сайтами по поиску работы: HeadHunter, Работа.ру. В базе вакансий в Липецкой области сейчас насчитывается более 15 тысяч предложений. Центры занятости также предлагают жителям региона бесплатное переобучение. Направлений более 300. Есть курсы для граждан без образования, они могут освоить профессию с нуля. Артамонов отметил, что уровень регистрируемой безработицы в Липецкой области самый низкий в России – 0,4%. В поисках работы сейчас находится около 2,5 тысяч человек. Средний возраст соискателей от 30 до 50 лет. Чаще всего в этом году граждане искали вакансии водителя, менеджера, бухгалтера, продавца, воспитателя, повара, инженера, юриста."Содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан. Мы повышаем уровень информирования населения, улучшаем качество обслуживания, оперативно решаем приоритетные задачи социальной политики", - сказал Артамонов.
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общество, игорь артамонов
10:33 06.12.2021
 

Около пяти тысяч человек трудоустроили центры занятости Липецкой области

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетители ярмарки вакансий
Посетители ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛИПЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Около пяти тысяч человек нашли работу в этом году благодаря помощи центров занятости в Липецкой области, причем более пятисотчеловек были трудоустроены на руководящие должности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в регионе проходит масштабная трансформация центров занятости в современные кадровые агентства. Они сотрудничают как с крупными областными работодателями, так и с сайтами по поиску работы: HeadHunter, Работа.ру. В базе вакансий в Липецкой области сейчас насчитывается более 15 тысяч предложений. Центры занятости также предлагают жителям региона бесплатное переобучение. Направлений более 300. Есть курсы для граждан без образования, они могут освоить профессию с нуля. Артамонов отметил, что уровень регистрируемой безработицы в Липецкой области самый низкий в России – 0,4%. В поисках работы сейчас находится около 2,5 тысяч человек. Средний возраст соискателей от 30 до 50 лет. Чаще всего в этом году граждане искали вакансии водителя, менеджера, бухгалтера, продавца, воспитателя, повара, инженера, юриста.
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"Содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан. Мы повышаем уровень информирования населения, улучшаем качество обслуживания, оперативно решаем приоритетные задачи социальной политики", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьОбществоИгорь Артамонов
 
 
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