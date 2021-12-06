https://ria.ru/20211206/travma-1762318952.html

В Кузбассе погиб работник угольного разреза, получив электротравму

В Кузбассе погиб работник угольного разреза, получив электротравму - РИА Новости, 06.12.2021

В Кузбассе погиб работник угольного разреза, получив электротравму

Работник угольного разреза "Кедровский" в Кузбассе погиб, получив электротравму, прокуратура по данному факту организовала проверку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:20

2021-12-06T09:20

2021-12-06T09:20

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Работник угольного разреза "Кедровский" в Кузбассе погиб, получив электротравму, прокуратура по данному факту организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с гибелью работника на "Кедровском угольном разрезе". По предварительным данным, работник получил травму электрическим током при производстве ремонтных работ", – говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам проверки в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.Как сообщает пресс-служба СУСК по региону, по факту смерти рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).По версии следствия, рабочий занимался подготовкой к ремонту крепления низковольтного токоприемника к высоковольтному. Уточняется, что по предварительным данным, мужчину поразило электричеством около 6000 вольт.Очевидец сообщил о произошедшем руководству предприятия, прибывшие медработники констатировали смерть потерпевшего.

https://ria.ru/20211202/putin-1761880337.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область