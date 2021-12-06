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В Кузбассе погиб работник угольного разреза, получив электротравму
В Кузбассе погиб работник угольного разреза, получив электротравму - РИА Новости, 06.12.2021
В Кузбассе погиб работник угольного разреза, получив электротравму
Работник угольного разреза "Кедровский" в Кузбассе погиб, получив электротравму, прокуратура по данному факту организовала проверку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:20
2021-12-06T09:20
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Работник угольного разреза "Кедровский" в Кузбассе погиб, получив электротравму, прокуратура по данному факту организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с гибелью работника на "Кедровском угольном разрезе". По предварительным данным, работник получил травму электрическим током при производстве ремонтных работ", – говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам проверки в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.Как сообщает пресс-служба СУСК по региону, по факту смерти рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).По версии следствия, рабочий занимался подготовкой к ремонту крепления низковольтного токоприемника к высоковольтному. Уточняется, что по предварительным данным, мужчину поразило электричеством около 6000 вольт.Очевидец сообщил о произошедшем руководству предприятия, прибывшие медработники констатировали смерть потерпевшего.
https://ria.ru/20211202/putin-1761880337.html
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происшествия, кемеровская область
09:20 06.12.2021
 
В Кузбассе погиб работник угольного разреза, получив электротравму

В Кузбассе погиб работник угольного разреза, получив электротравму, проводится проверка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 6 дек – РИА Новости. Работник угольного разреза "Кедровский" в Кузбассе погиб, получив электротравму, прокуратура по данному факту организовала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с гибелью работника на "Кедровском угольном разрезе". По предварительным данным, работник получил травму электрическим током при производстве ремонтных работ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки в случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.
Как сообщает пресс-служба СУСК по региону, по факту смерти рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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По версии следствия, рабочий занимался подготовкой к ремонту крепления низковольтного токоприемника к высоковольтному. Уточняется, что по предварительным данным, мужчину поразило электричеством около 6000 вольт.
Очевидец сообщил о произошедшем руководству предприятия, прибывшие медработники констатировали смерть потерпевшего.
 
ПроисшествияКемеровская область
 
 
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