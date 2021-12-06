https://ria.ru/20211206/torgovlya-1762450767.html
Путин и Моди выступили за наращивание объемов взаимной торговли
Путин и Моди выступили за наращивание объемов взаимной торговли - РИА Новости, 06.12.2021
Путин и Моди выступили за наращивание объемов взаимной торговли
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили за необходимость наращивания взаимной торговли до 30 миллиардов долларов к 2025... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:14
2021-12-06T19:14
2021-12-06T19:15
экономика
торговля
индия
владимир путин
нарендра моди
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили за необходимость наращивания взаимной торговли до 30 миллиардов долларов к 2025 году.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны отметили, что существенный объем двусторонней торговли не соответствует потенциалу стратегического партнерства России и Индии. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость активизации усилий по наращиванию взаимной торговли для достижения целевого показателя в размере 30 миллиардов долларов США к 2025 году", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в связи с этим они уделили внимание новым факторам роста долгосрочного сотрудничества.
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экономика, торговля, индия, владимир путин, нарендра моди, россия
19:14 06.12.2021 (обновлено: 19:15 06.12.2021)
Путин и Моди выступили за наращивание объемов взаимной торговли
Россия и Индия выступили за наращивание взаимной торговли до 30 миллиардов долларов