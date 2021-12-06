https://ria.ru/20211206/torgovlya-1762450767.html

Путин и Моди выступили за наращивание объемов взаимной торговли

Путин и Моди выступили за наращивание объемов взаимной торговли - РИА Новости, 06.12.2021

Путин и Моди выступили за наращивание объемов взаимной торговли

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили за необходимость наращивания взаимной торговли до 30 миллиардов долларов к 2025... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:14

2021-12-06T19:14

2021-12-06T19:15

экономика

торговля

индия

владимир путин

нарендра моди

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили за необходимость наращивания взаимной торговли до 30 миллиардов долларов к 2025 году.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны отметили, что существенный объем двусторонней торговли не соответствует потенциалу стратегического партнерства России и Индии. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость активизации усилий по наращиванию взаимной торговли для достижения целевого показателя в размере 30 миллиардов долларов США к 2025 году", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в связи с этим они уделили внимание новым факторам роста долгосрочного сотрудничества.

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экономика, торговля, индия, владимир путин, нарендра моди, россия