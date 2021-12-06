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Краснодарский край
https://ria.ru/20211206/teplitsy-1762415110.html
На Кубани выделят более 130 миллионов рублей на строительство теплиц
На Кубани выделят более 130 миллионов рублей на строительство теплиц - РИА Новости, 06.12.2021
На Кубани выделят более 130 миллионов рублей на строительство теплиц
Краснодарский край на строительство теплиц для ягод выделит более 130 миллионов рублей в следующем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:36
2021-12-06T16:36
краснодарский край
общество
краснодарский край
андрей коробка
россия
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Краснодарский край на строительство теплиц для ягод выделит более 130 миллионов рублей в следующем году, сообщает администрация региона."В будущем году фермерские и личные подсобные хозяйства планируют заложить в закрытом грунте ягодные насаждения площадью 46,7 гектара. Предположительно, на это дополнительно потребуется 132 миллиона рублей. В результате производство ягод в теплицах возрастет до 900 тонн в год. Со следующего года готовы предоставлять субсидию", – заявил замгубернатора Андрей Коробка, его слова приводятся в сообщении.Уточняется, что дополнительные средства на поддержку будут направлены из краевого бюджета в рамках субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на развитие АПК.Как добавили краевые власти, также сейчас для аграриев действует грантовая программа "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Фермер может получить до 3 миллионов рублей и покрыть 90% затрат на покупку участков, посадочного материала, сельхозтехники, разработку проектной документации на строительство или реконструкцию помещений для производства, хранения и переработки продукции, подключение к инженерным сетям.
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общество, краснодарский край, андрей коробка, россия
16:36 06.12.2021
 
На Кубани выделят более 130 миллионов рублей на строительство теплиц

В Краснодарском крае выделят более 130 миллионов рублей на строительство теплиц для ягод

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудница питомника растений в Москве высаживает рассаду
Сотрудница питомника растений в Москве высаживает рассаду - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Краснодарский край на строительство теплиц для ягод выделит более 130 миллионов рублей в следующем году, сообщает администрация региона.
"В будущем году фермерские и личные подсобные хозяйства планируют заложить в закрытом грунте ягодные насаждения площадью 46,7 гектара. Предположительно, на это дополнительно потребуется 132 миллиона рублей. В результате производство ягод в теплицах возрастет до 900 тонн в год. Со следующего года готовы предоставлять субсидию", – заявил замгубернатора Андрей Коробка, его слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что дополнительные средства на поддержку будут направлены из краевого бюджета в рамках субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на развитие АПК.
Как добавили краевые власти, также сейчас для аграриев действует грантовая программа "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Фермер может получить до 3 миллионов рублей и покрыть 90% затрат на покупку участков, посадочного материала, сельхозтехники, разработку проектной документации на строительство или реконструкцию помещений для производства, хранения и переработки продукции, подключение к инженерным сетям.
Стройка - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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