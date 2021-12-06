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На Кубани выделят более 130 миллионов рублей на строительство теплиц

На Кубани выделят более 130 миллионов рублей на строительство теплиц - РИА Новости, 06.12.2021

На Кубани выделят более 130 миллионов рублей на строительство теплиц

Краснодарский край на строительство теплиц для ягод выделит более 130 миллионов рублей в следующем году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:36

2021-12-06T16:36

2021-12-06T16:36

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КРАСНОДАР, 6 дек - РИА Новости. Краснодарский край на строительство теплиц для ягод выделит более 130 миллионов рублей в следующем году, сообщает администрация региона."В будущем году фермерские и личные подсобные хозяйства планируют заложить в закрытом грунте ягодные насаждения площадью 46,7 гектара. Предположительно, на это дополнительно потребуется 132 миллиона рублей. В результате производство ягод в теплицах возрастет до 900 тонн в год. Со следующего года готовы предоставлять субсидию", – заявил замгубернатора Андрей Коробка, его слова приводятся в сообщении.Уточняется, что дополнительные средства на поддержку будут направлены из краевого бюджета в рамках субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на развитие АПК.Как добавили краевые власти, также сейчас для аграриев действует грантовая программа "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Фермер может получить до 3 миллионов рублей и покрыть 90% затрат на покупку участков, посадочного материала, сельхозтехники, разработку проектной документации на строительство или реконструкцию помещений для производства, хранения и переработки продукции, подключение к инженерным сетям.

https://ria.ru/20211206/stroitelstvo-1762411786.html

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общество, краснодарский край, андрей коробка, россия