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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211206/tavrida-1762333395.html
В Крыму начали строить образовательный центр арт-кластера "Таврида"
В Крыму начали строить образовательный центр арт-кластера "Таврида" - РИА Новости, 06.12.2021
В Крыму начали строить образовательный центр арт-кластера "Таврида"
Строительство круглогодичного образовательного центра для молодых профессионалов началось в бухте Капсель под Судаком, сообщила пресс-служба арт-кластера... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:54
2021-12-06T10:54
культура
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Строительство круглогодичного образовательного центра для молодых профессионалов началось в бухте Капсель под Судаком, сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида"."Создаваемый образовательный центр начнет работу в 2023 году и войдет число образовательных центров Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также станет ключевым проектом арт-кластера "Таврида", - говорится в сообщении.Генеральным подрядчиком строительства выбрана "Военно-строительная компания" Минобороны России. 29 ноября генподрядчик получил разрешение на строительство первой очереди."Генеральный подрядчик выбран по трем ключевым параметрам: скорость и качество строительства, а также огромный опыт успешной реализации масштабных федеральных проектов. Цель – завершить первый этап строительных работ и открыть университет в запланированный срок – в 2023 году", – приводит слова руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой пресс-служба.Первая очередь строительства включает три большие творческие лаборатории, в которых смогут одновременно заниматься более 1,5 тысяч человек. В зданиях разместятся концертный зал на 400 мест, зал с трансформируемым подиумом, студия звукозаписи, типография, мультимедийная студия, репетиционные залы для музыкантов и актеров, залы хореографии, универсальные аудитории.К открытию университета в 2023 году планируется построить также пять жилых корпусов для учащихся и экспертов-преподавателей, а также технические корпуса. Общая площадь зданий – более 42 тысяч квадратных метров.Все здания будущего образовательного центра органично вписаны в природный ландшафт. Постройки будут объединены системой приподнятых над землей мостовых переходов – с любой точки пешеходного настила будет видно море. В архитектурную концепцию заложена идея "Древа Культуры". Его можно будет увидеть, взглянув на территорию университета с высоты: надземные пешеходные мосты напомнят ствол и ветви, а здания – листья."Мы рассчитываем, что образовательный центр станет одной из ведущих площадок России для создания проектов в сфере творческих и креативных индустрий… Объединение разных аудиторий в стенах университета даст нам возможность формировать разнопрофильные команды под конкретные задачи", - цитируется руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.
https://realty.ria.ru/20211124/mr-group-1760501176.html
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), судак, россия
10:54 06.12.2021
 
В Крыму начали строить образовательный центр арт-кластера "Таврида"

В бухте Капсель под Судаком начали строить образовательный центр арт-кластера "Таврида"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАрт-объект "Время" на площадке арт-кластера "Таврида"
Арт-объект Время на площадке арт-кластера Таврида - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Строительство круглогодичного образовательного центра для молодых профессионалов началось в бухте Капсель под Судаком, сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида".
"Создаваемый образовательный центр начнет работу в 2023 году и войдет число образовательных центров Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также станет ключевым проектом арт-кластера "Таврида", - говорится в сообщении.
Генеральным подрядчиком строительства выбрана "Военно-строительная компания" Минобороны России. 29 ноября генподрядчик получил разрешение на строительство первой очереди.
"Генеральный подрядчик выбран по трем ключевым параметрам: скорость и качество строительства, а также огромный опыт успешной реализации масштабных федеральных проектов. Цель – завершить первый этап строительных работ и открыть университет в запланированный срок – в 2023 году", – приводит слова руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой пресс-служба.
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Первая очередь строительства включает три большие творческие лаборатории, в которых смогут одновременно заниматься более 1,5 тысяч человек. В зданиях разместятся концертный зал на 400 мест, зал с трансформируемым подиумом, студия звукозаписи, типография, мультимедийная студия, репетиционные залы для музыкантов и актеров, залы хореографии, универсальные аудитории.
К открытию университета в 2023 году планируется построить также пять жилых корпусов для учащихся и экспертов-преподавателей, а также технические корпуса. Общая площадь зданий – более 42 тысяч квадратных метров.
Все здания будущего образовательного центра органично вписаны в природный ландшафт. Постройки будут объединены системой приподнятых над землей мостовых переходов – с любой точки пешеходного настила будет видно море. В архитектурную концепцию заложена идея "Древа Культуры". Его можно будет увидеть, взглянув на территорию университета с высоты: надземные пешеходные мосты напомнят ствол и ветви, а здания – листья.
"Мы рассчитываем, что образовательный центр станет одной из ведущих площадок России для создания проектов в сфере творческих и креативных индустрий… Объединение разных аудиторий в стенах университета даст нам возможность формировать разнопрофильные команды под конкретные задачи", - цитируется руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.
Арт-школа креативных индустрий - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 13:43Новости Подмосковья
Минкультуры Подмосковья проведет "Арт-школу креативных индустрий" в Тавриде
 
КультураФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)СудакРоссия
 
 
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