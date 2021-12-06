https://ria.ru/20211206/tatarstan-1762323625.html
Татарстан победил во всероссийской акции "Вода России"
Татарстан победил во всероссийской акции "Вода России" - РИА Новости, 06.12.2021
Татарстан победил во всероссийской акции "Вода России"
Татарстан по итогам 2021 года победил во всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:57
2021-12-06T09:57
2021-12-06T09:57
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
россия
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КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Татарстан по итогам 2021 года победил во всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в рамках нацпроекта "Экология", сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики.Всероссийская экологическая акция "Вода России" проходит с 2014 года и является одной из крупнейших и наиболее популярных экодобровольческих акций в РФ. Ее организаторами являются Центр развития водохозяйственного комплекса России, минприроды РФ, Росводресурсы. В 2021 году в акции приняли участие более 1,14 миллиона жителей России, это рекордное количество за время проекта."Подведены итоги всероссийской акции по уборке берегов "Вода России" в рамках нацпроекта "Экология" (федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов"). По итогам 2021 года Татарстан занял первое место", - говорится в сообщении.По данным регионального министерства экологии и природных ресурсов, в 2021 году в масштабных мероприятиях по очистке прибрежных территорий приняли участие боле 276 тысяч жителей Татарстана. Ими очищено 10 тысяч километров береговых линий, собрано 37,6 тысячи кубометров мусора."Мы благодарны всем кто нас поддержал, кто посвятил свои выходные генеральной уборке берегов наших рек и озер. Эта победа – победа каждого татарстанца", - отметил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. Он также поблагодарил организаторов акции "Вода России" за всестороннюю поддержку.Минэкологии Татарстана участвует во всероссийской акции с 2019 года. По итогам трех лет в ней приняли участие более 430 тысяч жителей республики – каждый девятый житель региона выходил на субботники.
https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762321370.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, республика татарстан (татарстан), федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), россия
Татарстан победил во всероссийской акции "Вода России"
Татарстан победил во всероссийской акции по уборке берегов "Вода России"