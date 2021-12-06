https://ria.ru/20211206/svpd-1762435070.html

Путин и Моди подтвердили важность полного выполнения СВПД

Путин и Моди подтвердили важность полного выполнения СВПД - РИА Новости, 06.12.2021

Путин и Моди подтвердили важность полного выполнения СВПД

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили важность полного выполнения СВПД и выразили поддержку усилиям, направленным на РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:04

2021-12-06T18:04

2021-12-06T18:25

в мире

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

индия

оон

владимир путин

нарендра моди

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили важность полного выполнения СВПД и выразили поддержку усилиям, направленным на скорейшее восстановление "ядерной сделки".Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны вновь подтвердили важность полного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий и резолюции Совета Безопасности ООН 2231 и выразили поддержку соответствующим усилиям, направленным на скорейшее восстановление "ядерной сделки"", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

индия

россия

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в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), индия, оон, владимир путин, нарендра моди, россия