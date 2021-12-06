https://ria.ru/20211206/sukhogruz-1762329799.html

Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды

Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды - РИА Новости, 06.12.2021

Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды

Судно, которое село на мель в акватории Холмского района Сахалинской области, смогут снять только после улучшения погодных условий, сообщили РИА Новости в мэрии РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:34

2021-12-06T10:34

2021-12-06T10:57

происшествия

холмский район

сахалинская область

китай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек, - РИА Новости. Судно, которое село на мель в акватории Холмского района Сахалинской области, смогут снять только после улучшения погодных условий, сообщили РИА Новости в мэрии муниципалитета."Снять судно можно после улучшения погоды. Экипаж эвакуацию не запрашивал", — рассказали в администрации Холмского района.В областном МЧС подтвердили, что борту находится 12 человек, которые являются гражданами КНР. В данный момент ограждена территория порта, на которой находится сухогруз.

https://ria.ru/20211122/teplokhod-1760114993.html

холмский район

сахалинская область

китай

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Китайское судно село на мель у берегов Сахалина. Кадры МЧС Китайское судно село на мель у берегов Сахалина. Кадры МЧС 2021-12-06T10:34 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, холмский район, сахалинская область, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)