https://ria.ru/20211206/sukhogruz-1762329799.html
Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды - РИА Новости, 06.12.2021
Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
Судно, которое село на мель в акватории Холмского района Сахалинской области, смогут снять только после улучшения погодных условий, сообщили РИА Новости в мэрии РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:34
2021-12-06T10:34
2021-12-06T10:57
происшествия
холмский район
сахалинская область
китай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 дек, - РИА Новости. Судно, которое село на мель в акватории Холмского района Сахалинской области, смогут снять только после улучшения погодных условий, сообщили РИА Новости в мэрии муниципалитета."Снять судно можно после улучшения погоды. Экипаж эвакуацию не запрашивал", — рассказали в администрации Холмского района.В областном МЧС подтвердили, что борту находится 12 человек, которые являются гражданами КНР. В данный момент ограждена территория порта, на которой находится сухогруз.
https://ria.ru/20211122/teplokhod-1760114993.html
холмский район
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китай
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Китайское судно село на мель у берегов Сахалина. Кадры МЧС
Китайское судно село на мель у берегов Сахалина. Кадры МЧС
2021-12-06T10:34
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происшествия, холмский район, сахалинская область, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:34 06.12.2021 (обновлено: 10:57 06.12.2021)
Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут после улучшения погодных условий