https://ria.ru/20211206/sud-1762342719.html

Суд зарегистрировал иск Януковича к Раде о незаконности его отстранения

Суд зарегистрировал иск Януковича к Раде о незаконности его отстранения - РИА Новости, 06.12.2021

Суд зарегистрировал иск Януковича к Раде о незаконности его отстранения

Иск бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в котором он оспаривает законность принятия в 2014 году постановления о его самоустранении,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:43

2021-12-06T11:43

2021-12-06T11:43

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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Иск бывшего президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в котором он оспаривает законность принятия в 2014 году постановления о его самоустранении, зарегистрирован в Окружном административном суде Киева, сообщила в понедельник представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.Ранее представитель Януковича Юрий Кирасир заявил, что бывший президент Украины подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором оспаривает законность принятия Верховной радой в 2014 году постановления о его самоустранении с должности главы государства."В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины Януковича к Верховной раде Украины", - написала Совгиря в Facebook. Она отметила, что согласно кодексу административного судопроизводства Украины дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной рады подсудны Верховному суду как суду первой инстанции, а не Окружному админсуду."В этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", - добавила Совгиря.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".Двадцать второго февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление, в котором заявила о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая. На следующий день постановлением Верховной рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов. Двадцать восьмого февраля 2014 года Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства.

https://ria.ru/20211201/yanukovich-1761698857.html

https://ria.ru/20210819/evromaydan-1746442072.html

https://ria.ru/20210920/evromaydan-1750939325.html

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в мире, украина, виктор янукович, верховная рада украины, евромайдан