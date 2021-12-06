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Песков назвал отношения России и США тонкой субстанцией

Песков назвал отношения России и США тонкой субстанцией - РИА Новости, 06.12.2021

Песков назвал отношения России и США тонкой субстанцией

Российско-американские отношения не подвержены сиюминутным решениям, это очень тонкая и ответственная субстанция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:27

2021-12-06T21:27

2021-12-06T21:27

в мире

сша

владимир путин

дмитрий песков

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россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Российско-американские отношения не подвержены сиюминутным решениям, это очень тонкая и ответственная субстанция, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден 7 декабря проведут встречу по видеосвязи."Диалог (России и США) начался - это реализация тех пониманий, которые были достигнуты. Но российско-американские отношения - это слишком большой комплекс, это слишком ответственная и одновременно с этим тонкая субстанция, которая не подвержена сиюминутным решениям", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20211206/udar-1762461975.html

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия