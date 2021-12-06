Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20211206/stroitelstvo-1762411786.html
Кубань планирует нарастить темпы возведения школ
Кубань планирует нарастить темпы возведения школ - РИА Новости, 06.12.2021
Кубань планирует нарастить темпы возведения школ
Краснодарский край намерен нарастить темпы строительства школ на фоне увеличения числа жителей региона - в следующем году планируется построить 17 новых... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:18
2021-12-06T16:18
краснодарский край
общество
анапа
новороссийск
вениамин кондратьев
строительство
школы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Краснодарский край намерен нарастить темпы строительства школ на фоне увеличения числа жителей региона - в следующем году планируется построить 17 новых образовательных учреждений, сообщает краевая администрация.По данным региональных властей, с 2015 года в крае было открыто 60 новых школ. Их возводят по краевым и федеральным программам в рамках национального проекта "Образование". Строительство соцобъектов в крае находится на контроле губернатора Вениамина Кондратьева."С 2015 года было открыто 60 новых школ, в 2022 году построим еще 17", — сообщил Кондратьев. Ранее власти неоднократно заявляли, что намерены ежегодно открывать не менее 10 учебных заведений.Не сбавлять темпыРегион стал одним из 34 субъектов, которым по распоряжению правительства РФ направят федеральные средства на эти цели.По результатам первого федерального отбора проектов строительства школ Краснодарскому краю выделено 3,6 миллиарда рублей.На эти деньги в 2022 году планируется построить 8 учреждений на 8050 мест в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Динском районе. На предусмотренные в ходе второго отбора проектов средства планируется возвести 10 школ всего на 12125 мест – в Краснодаре и Горячем Ключе. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Третий этап отбора проектов состоится в конце 2021 года.Прирост населения краяРанее в ходе "Прямой линии" Кондратьев сообщил, что, по предварительным данным, в настоящий момент в Краснодарском крае проживают 7,13 миллиона человек, из них в Краснодаре – 1,65 миллиона.В 2021 году в крае открылись 10 новых школ с вместимостью более 6 тысяч учеников в одну смену. Так, в Краснодаре открылись пять новых зданий, в Сочи - два корпуса начальной школы. Помимо крупных городов, новые школы появились и в сельской местности: 1 сентября образовательное учреждение открыло свои двери в Брюховецком районе, также по одной школе начали работу в Кореновском и Крымском районах.Крупнейшая школа ЮФО будет возведена в Краснодаре в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". По словам замгубернатора Андрея Алексеенко, новая школа "просто жизненно важна" для одного из самых динамично растущих районов Краснодара. "Современный образовательный комплекс станет уникальным не только для Кубани. Школа на 1875 мест будет самой большой в ЮФО. И оснащение ее тоже будет соответствующим, – прокомментировал Алексеенко.Общая площадь школы составит более 31 тысячи квадратных метров. Помимо учебных кабинетов, в ней откроют два актовых зала на 850 и 195 мест, буфет, обеденный зал, три спортзала – большой и два малых. На прилегающей территории разместят спортивные и детские площадки, футбольное поле, беговые дорожки.
https://ria.ru/20211205/zhile-1762272910.html
https://ria.ru/20211203/kuban-1762116162.html
https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762113808.html
анапа
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анапа, новороссийск, вениамин кондратьев, строительство, школы
16:18 06.12.2021
 

Кубань планирует нарастить темпы возведения школ

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Краснодарский край намерен нарастить темпы строительства школ на фоне увеличения числа жителей региона - в следующем году планируется построить 17 новых образовательных учреждений, сообщает краевая администрация.
По данным региональных властей, с 2015 года в крае было открыто 60 новых школ. Их возводят по краевым и федеральным программам в рамках национального проекта "Образование". Строительство соцобъектов в крае находится на контроле губернатора Вениамина Кондратьева.
Ключи от квартир - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 18:02Краснодарский край
На Кубани выделили 600 миллионов рублей на жилье для детей-сирот
"С 2015 года было открыто 60 новых школ, в 2022 году построим еще 17", — сообщил Кондратьев. Ранее власти неоднократно заявляли, что намерены ежегодно открывать не менее 10 учебных заведений.

Не сбавлять темпы

Регион стал одним из 34 субъектов, которым по распоряжению правительства РФ направят федеральные средства на эти цели.
"До 2023 года Краснодарский край получит 10,9 миллиарда рублей, что позволит нам не сбавлять темпов по строительству образовательных учреждений. Этот учебный год мы начали с абсолютным рекордом – открыли 10 новых школ, но впереди еще более масштабная работа. Благодаря совместному финансированию из федерального, регионального и местного бюджетов, мы планируем наращивать темпы возведения социальных объектов", - заявил Кондратьев. По его словам, сейчас для Кубани это одна из важнейших задач.
По результатам первого федерального отбора проектов строительства школ Краснодарскому краю выделено 3,6 миллиарда рублей.
На эти деньги в 2022 году планируется построить 8 учреждений на 8050 мест в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Динском районе. На предусмотренные в ходе второго отбора проектов средства планируется возвести 10 школ всего на 12125 мест – в Краснодаре и Горячем Ключе. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Третий этап отбора проектов состоится в конце 2021 года.
Компьютеры в офисе - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 21:26Краснодарский край
Школы и колледжи Кубани получили новые компьютеры по нацпроекту

Прирост населения края

Ранее в ходе "Прямой линии" Кондратьев сообщил, что, по предварительным данным, в настоящий момент в Краснодарском крае проживают 7,13 миллиона человек, из них в Краснодаре – 1,65 миллиона.
"Остановить миграцию мы не можем, это право граждан нашей страны приехать к нам. Но мы обязаны создать для них комфортные условия жизни. Поэтому сегодня есть требования о комплексной застройке. Нельзя строить без социальных объектов – школ, детских садов, поликлиник, парковок, скверов", – уточнил губернатор.
В 2021 году в крае открылись 10 новых школ с вместимостью более 6 тысяч учеников в одну смену. Так, в Краснодаре открылись пять новых зданий, в Сочи - два корпуса начальной школы. Помимо крупных городов, новые школы появились и в сельской местности: 1 сентября образовательное учреждение открыло свои двери в Брюховецком районе, также по одной школе начали работу в Кореновском и Крымском районах.
Крупнейшая школа ЮФО будет возведена в Краснодаре в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". По словам замгубернатора Андрея Алексеенко, новая школа "просто жизненно важна" для одного из самых динамично растущих районов Краснодара. "Современный образовательный комплекс станет уникальным не только для Кубани. Школа на 1875 мест будет самой большой в ЮФО. И оснащение ее тоже будет соответствующим, – прокомментировал Алексеенко.
Новая скоростная трасса Джубга-Сочи - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 21:07Краснодарский край
На Кубани создали еще три особо охраняемые природные территории
Общая площадь школы составит более 31 тысячи квадратных метров. Помимо учебных кабинетов, в ней откроют два актовых зала на 850 и 195 мест, буфет, обеденный зал, три спортзала – большой и два малых. На прилегающей территории разместят спортивные и детские площадки, футбольное поле, беговые дорожки.
 
Краснодарский крайОбществоАнапаНовороссийскВениамин КондратьевСтроительствоШколы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 Киеву
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
Лента новостейМолния
Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынкаУкраинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США "умеряют" действия и не станут передавать "афганские" Ми-17 КиевуЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатовСМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57