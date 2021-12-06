https://ria.ru/20211206/stroitelstvo-1762411786.html

Кубань планирует нарастить темпы возведения школ

Кубань планирует нарастить темпы возведения школ - РИА Новости, 06.12.2021

Кубань планирует нарастить темпы возведения школ

Краснодарский край намерен нарастить темпы строительства школ на фоне увеличения числа жителей региона - в следующем году планируется построить 17 новых... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:18

2021-12-06T16:18

2021-12-06T16:18

краснодарский край

общество

анапа

новороссийск

вениамин кондратьев

строительство

школы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg

КРАСНОДАР, 6 дек – РИА Новости. Краснодарский край намерен нарастить темпы строительства школ на фоне увеличения числа жителей региона - в следующем году планируется построить 17 новых образовательных учреждений, сообщает краевая администрация.По данным региональных властей, с 2015 года в крае было открыто 60 новых школ. Их возводят по краевым и федеральным программам в рамках национального проекта "Образование". Строительство соцобъектов в крае находится на контроле губернатора Вениамина Кондратьева."С 2015 года было открыто 60 новых школ, в 2022 году построим еще 17", — сообщил Кондратьев. Ранее власти неоднократно заявляли, что намерены ежегодно открывать не менее 10 учебных заведений.Не сбавлять темпыРегион стал одним из 34 субъектов, которым по распоряжению правительства РФ направят федеральные средства на эти цели.По результатам первого федерального отбора проектов строительства школ Краснодарскому краю выделено 3,6 миллиарда рублей.На эти деньги в 2022 году планируется построить 8 учреждений на 8050 мест в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Динском районе. На предусмотренные в ходе второго отбора проектов средства планируется возвести 10 школ всего на 12125 мест – в Краснодаре и Горячем Ключе. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Третий этап отбора проектов состоится в конце 2021 года.Прирост населения краяРанее в ходе "Прямой линии" Кондратьев сообщил, что, по предварительным данным, в настоящий момент в Краснодарском крае проживают 7,13 миллиона человек, из них в Краснодаре – 1,65 миллиона.В 2021 году в крае открылись 10 новых школ с вместимостью более 6 тысяч учеников в одну смену. Так, в Краснодаре открылись пять новых зданий, в Сочи - два корпуса начальной школы. Помимо крупных городов, новые школы появились и в сельской местности: 1 сентября образовательное учреждение открыло свои двери в Брюховецком районе, также по одной школе начали работу в Кореновском и Крымском районах.Крупнейшая школа ЮФО будет возведена в Краснодаре в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". По словам замгубернатора Андрея Алексеенко, новая школа "просто жизненно важна" для одного из самых динамично растущих районов Краснодара. "Современный образовательный комплекс станет уникальным не только для Кубани. Школа на 1875 мест будет самой большой в ЮФО. И оснащение ее тоже будет соответствующим, – прокомментировал Алексеенко.Общая площадь школы составит более 31 тысячи квадратных метров. Помимо учебных кабинетов, в ней откроют два актовых зала на 850 и 195 мест, буфет, обеденный зал, три спортзала – большой и два малых. На прилегающей территории разместят спортивные и детские площадки, футбольное поле, беговые дорожки.

https://ria.ru/20211205/zhile-1762272910.html

https://ria.ru/20211203/kuban-1762116162.html

https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762113808.html

анапа

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анапа, новороссийск, вениамин кондратьев, строительство, школы