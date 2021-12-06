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Что делать, если в лобовое стекло попал камень

Автоэксперт рассказал, что делать, если в лобовое стекло попал камень - РИА Новости, 06.12.2021

Что делать, если в лобовое стекло попал камень

Если в лобовое стекло попал камень, нужно не резко снизить скорость, включить поворотник и осторожно остановиться на обочине, потом решать вопрос, как и от кого РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T01:16

2021-12-06T01:16

2021-12-06T01:16

авто

осаго

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Если в лобовое стекло попал камень, нужно не резко снизить скорость, включить поворотник и осторожно остановиться на обочине, потом решать вопрос, как и от кого получить компенсацию за случившееся, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Михаил Горбачев.По словам Горбачева, по ОСАГО компенсационных выплат ждать не стоит. Чтобы получить выплату по каско, нужно вызвать сотрудников ДПС или приехать в отдел ДПС и оформить протокол о ДТП.

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авто, осаго