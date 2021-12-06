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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211206/spielberg-1762015301.html
За что критики хвалят и ругают "Вестсайдскую историю" Спилберга
За что критики хвалят и ругают "Вестсайдскую историю" Спилберга - РИА Новости, 06.12.2021
За что критики хвалят и ругают "Вестсайдскую историю" Спилберга
В Сети появились отзывы на "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T07:13
2021-12-06T07:13
культура
стивен спилберг
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 6 декабря — РИА Новости. В Сети появились отзывы на "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга. В фильме рассказывается о противостоянии двух банд и о запретной любви между Марией (Рэйчел Зеглер) и Тони (Энсел Элгорт) — их близкие состоят в разных группировках и против отношений влюбленных подростков. В основе ленты — легендарный мюзикл Леонарда Бернстайна. Впервые на Бродвее он был показан в 1957 году. Через четыре года вышла его киноверсия. В 1962-м она выиграла "Оскар" в десяти номинациях. Новая адаптация знаменитой истории критикам тоже понравилась. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у нее очень высокий рейтинг — 97 процентов. Только два журналиста из 61-го написали негативные отзывы.Среди тех, кого проект Спилберга разочаровал, автор сайта Little White Lies Дэвид Дженкинс. Он не заметил химии между исполнителями главных ролей и не одобрил стилистические решения. "Это редкая осечка для режиссера, который всегда был в авангарде кинематографических инноваций", — заявляет Дженкинс. "Фильм, возможно, и не затмит версию 61-го года, но это потрясающая постановка бродвейской классики", — считает Алекс Дауд, редактор сайта AV Club. Нашел он и слабое звено постановки — им стал Энсел Элгорт. "Он в полной мере не передает безрассудную страсть своего персонажа", — делится впечатлениями журналист. "Как и многие пользователи социальных сетей, я сомневалась: понятия не имела, нужна ли мне "Вестсайдская история", пока не увидела ее", — пишет Стефина Захарек в рецензии для TIME Magazine. Она в восторге от картины."Независимо от того, как сильно переделана лента, "Вестсайдская история" остается высококачественной голливудской сказкой", — восхищается Лия Гринблатт из Entertainment Weekly. "Если вы хорошо знает оригинальную картину, то и новая вам покажется интересной — смотреть ее, все равно что заново знакомиться со старым другом, который теперь выглядит совсем по-другому", — говорит Мойра Макдональд из Seattle Times.В российский прокат "Вестсайдская история" Спилберга выйдет 9-го декабря.
https://ria.ru/20210916/spielberg-1750205431.html
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стивен спилберг, новости культуры, кино и сериалы
07:13 06.12.2021
 
За что критики хвалят и ругают "Вестсайдскую историю" Спилберга

В Сети появились отзывы на "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга

© 20th Century StudiosКадр из трейлера "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга
Кадр из трейлера Вестсайдской истории Стивена Спилберга
© 20th Century Studios
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 декабря — РИА Новости. В Сети появились отзывы на "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга.
В фильме рассказывается о противостоянии двух банд и о запретной любви между Марией (Рэйчел Зеглер) и Тони (Энсел Элгорт) — их близкие состоят в разных группировках и против отношений влюбленных подростков.
В основе ленты — легендарный мюзикл Леонарда Бернстайна. Впервые на Бродвее он был показан в 1957 году. Через четыре года вышла его киноверсия. В 1962-м она выиграла "Оскар" в десяти номинациях.
Новая адаптация знаменитой истории критикам тоже понравилась. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у нее очень высокий рейтинг — 97 процентов. Только два журналиста из 61-го написали негативные отзывы.
Среди тех, кого проект Спилберга разочаровал, автор сайта Little White Lies Дэвид Дженкинс. Он не заметил химии между исполнителями главных ролей и не одобрил стилистические решения. "Это редкая осечка для режиссера, который всегда был в авангарде кинематографических инноваций", — заявляет Дженкинс.
"Фильм, возможно, и не затмит версию 61-го года, но это потрясающая постановка бродвейской классики", — считает Алекс Дауд, редактор сайта AV Club. Нашел он и слабое звено постановки — им стал Энсел Элгорт. "Он в полной мере не передает безрассудную страсть своего персонажа", — делится впечатлениями журналист.
Кадр из трейлера Вестсайдской истории Стивена Спилберга
16 сентября, 00:50Культура
Вышел трейлер "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга
"Как и многие пользователи социальных сетей, я сомневалась: понятия не имела, нужна ли мне "Вестсайдская история", пока не увидела ее", — пишет Стефина Захарек в рецензии для TIME Magazine. Она в восторге от картины.
"Независимо от того, как сильно переделана лента, "Вестсайдская история" остается высококачественной голливудской сказкой", — восхищается Лия Гринблатт из Entertainment Weekly.
"Если вы хорошо знает оригинальную картину, то и новая вам покажется интересной — смотреть ее, все равно что заново знакомиться со старым другом, который теперь выглядит совсем по-другому", — говорит Мойра Макдональд из Seattle Times.
В российский прокат "Вестсайдская история" Спилберга выйдет 9-го декабря.
Режиссер и актеры Вестсайдской истории на премьере в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 00:33Культура
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