За что критики хвалят и ругают "Вестсайдскую историю" Спилберга
В Сети появились отзывы на "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга
МОСКВА, 6 декабря — РИА Новости. В Сети появились отзывы на "Вестсайдскую историю" Стивена Спилберга.
В фильме рассказывается о противостоянии двух банд и о запретной любви между Марией (Рэйчел Зеглер) и Тони (Энсел Элгорт) — их близкие состоят в разных группировках и против отношений влюбленных подростков.
В основе ленты — легендарный мюзикл Леонарда Бернстайна. Впервые на Бродвее он был показан в 1957 году. Через четыре года вышла его киноверсия. В 1962-м она выиграла "Оскар" в десяти номинациях.
Новая адаптация знаменитой истории критикам тоже понравилась. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у нее очень высокий рейтинг — 97 процентов. Только два журналиста из 61-го написали негативные отзывы.
Среди тех, кого проект Спилберга разочаровал, автор сайта Little White Lies Дэвид Дженкинс. Он не заметил химии между исполнителями главных ролей и не одобрил стилистические решения. "Это редкая осечка для режиссера, который всегда был в авангарде кинематографических инноваций", — заявляет Дженкинс.
"Фильм, возможно, и не затмит версию 61-го года, но это потрясающая постановка бродвейской классики", — считает Алекс Дауд, редактор сайта AV Club. Нашел он и слабое звено постановки — им стал Энсел Элгорт. "Он в полной мере не передает безрассудную страсть своего персонажа", — делится впечатлениями журналист.
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"Как и многие пользователи социальных сетей, я сомневалась: понятия не имела, нужна ли мне "Вестсайдская история", пока не увидела ее", — пишет Стефина Захарек в рецензии для TIME Magazine. Она в восторге от картины.
"Независимо от того, как сильно переделана лента, "Вестсайдская история" остается высококачественной голливудской сказкой", — восхищается Лия Гринблатт из Entertainment Weekly.
"Если вы хорошо знает оригинальную картину, то и новая вам покажется интересной — смотреть ее, все равно что заново знакомиться со старым другом, который теперь выглядит совсем по-другому", — говорит Мойра Макдональд из Seattle Times.
В российский прокат "Вестсайдская история" Спилберга выйдет 9-го декабря.