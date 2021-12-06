Пользователи соцсетей определят лучших социально значимых блогеров страны
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы и Русской медиагруппой запустила премию "ТопБЛОГ" для определения лучших создателей социально значимого интернет-контента, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Премия "ТопБЛОГ" – это уникальная награда для блогеров, которую вручают не за миллионы подписчиков, а за внимание блогеров к социально значимым вопросам. Символично, что в День российского студенчества, 25 января, мы узнаем имена победителей премии, тех, кто вдохновляет современную молодежь и подталкивает к достижению самых амбициозных целей, Эта премия родилась из одноименного проекта платформы "Россия – страна возможностей", который появился в 2020 году. Его задача – рассказать всем желающим, как развивать личные аккаунты в социальных сетях и делать интересный и яркий контент", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
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Предложить включить какого-либо блогера в число номинантов сможет каждый житель России, зарегистрированный в соцсетях. Победителей определит экспертный совет, состоящий из наставников одноименного проекта "ТопБЛОГ", а также из ведущих журналистов, представителей шоу-бизнеса, медиаиндустрии, профильных организаций.
Этап номинирования пройдет с 6 декабря 2021 года по 17 января 2022 года. С 17 по 25 января 2022 года эксперты проведут отбор участников премии, 25 января 2022 года в рамках празднования Дня студенчества состоится торжественная церемония подведения итогов. В рамках церемонии также пройдет специальное награждение, в рамках которого будут объявлены пять абсолютных победителей проекта "ТопБЛОГ", лучший учитель-блогер 2021 года и победитель социального марафона "Молодежь Москвы".