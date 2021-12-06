https://ria.ru/20211206/sotsseti-1762441105.html

Пользователи соцсетей определят лучших социально значимых блогеров страны

Пользователи соцсетей определят лучших социально значимых блогеров страны - РИА Новости, 06.12.2021

Пользователи соцсетей определят лучших социально значимых блогеров страны

Президентская платформа "Россия – страна возможностей" совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы и Русской медиагруппой... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:54

2021-12-06T18:54

2021-12-06T18:54

общество

соцсети

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы и Русской медиагруппой запустила премию "ТопБЛОГ" для определения лучших создателей социально значимого интернет-контента, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Премия "ТопБЛОГ" – это уникальная награда для блогеров, которую вручают не за миллионы подписчиков, а за внимание блогеров к социально значимым вопросам. Символично, что в День российского студенчества, 25 января, мы узнаем имена победителей премии, тех, кто вдохновляет современную молодежь и подталкивает к достижению самых амбициозных целей, Эта премия родилась из одноименного проекта платформы "Россия – страна возможностей", который появился в 2020 году. Его задача – рассказать всем желающим, как развивать личные аккаунты в социальных сетях и делать интересный и яркий контент", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.Предложить включить какого-либо блогера в число номинантов сможет каждый житель России, зарегистрированный в соцсетях. Победителей определит экспертный совет, состоящий из наставников одноименного проекта "ТопБЛОГ", а также из ведущих журналистов, представителей шоу-бизнеса, медиаиндустрии, профильных организаций.Номинантами премии станут блогеры, ведущие аккаунты во ВКонтакте, в Инстаграм, в ТикТок, на платформе Яндекс.Дзен и Youtube. Они будут поделены на две категории: блогеры с числом подписчиков менее 100 тысяч и свыше 100 тысяч человек.Этап номинирования пройдет с 6 декабря 2021 года по 17 января 2022 года. С 17 по 25 января 2022 года эксперты проведут отбор участников премии, 25 января 2022 года в рамках празднования Дня студенчества состоится торжественная церемония подведения итогов. В рамках церемонии также пройдет специальное награждение, в рамках которого будут объявлены пять абсолютных победителей проекта "ТопБЛОГ", лучший учитель-блогер 2021 года и победитель социального марафона "Молодежь Москвы".

https://ria.ru/20211007/konkurs-1753547313.html

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общество, соцсети, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")