https://ria.ru/20211206/sotskontrakt-1762411002.html

На Алтае около 800 жителей заключили соцконтракт для ведения бизнеса

На Алтае около 800 жителей заключили соцконтракт для ведения бизнеса - РИА Новости, 06.12.2021

На Алтае около 800 жителей заключили соцконтракт для ведения бизнеса

Около 800 жителей Алтайского края заключили социальный контракт на открытие и ведение бизнеса, благодаря этому они получили поддержку от государства, сообщает... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:14

2021-12-06T16:14

2021-12-06T16:14

алтайский край

экономика

общество

бизнес

павловск

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 6 дек - РИА Новости. Около 800 жителей Алтайского края заключили социальный контракт на открытие и ведение бизнеса, благодаря этому они получили поддержку от государства, сообщает правительство региона на своём сайте."В Алтайском крае становится все более востребованным оказание финансовой помощи жителям региона на основании социального контракта. По сведениям министерства социальной защиты Алтайского края на 1 декабря, в крае заключили 6209 социальных контрактов, из них на поиск работы - 3214, еще 794 договора - на открытие и ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. 526 человек направили средства социального контракта на развитие личного подсобного хозяйства, на иные цели заключили контакт 1675 жителей", - говорится в сообщении.В 2021 году для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта по этим четырем направлениям Алтайский край получил 246 миллионов 400 тысяч рублей. Дополнительно в регион направили еще 138 миллионов рублей, сообщили в краевом профильном ведомстве."Так, жительница Павловска Юлия Скалацкая для увеличения доходов своей семьи обратилась за помощью в управление социальной защиты населения и заключила социальный контракт по направлению "Открытие и ведение индивидуальной предпринимательской деятельности". На 141 тысячу рублей, которые ей выделили в рамках контракта, молодой предприниматель организовала клининговую компанию. На эти средства она закупила необходимую бытовую химию, два моющих пылесоса профессиональной серии, сухой пылесос и специальный прибор для полировки мебели", - уточняют в правительстве.Теперь Юлия и Даниил Скалацкие оказывают услуги не только жителям родного Павловска, но и клиентам из других городов и районов края. У семьи появился дополнительный стабильный доход."Я считаю, что мы заняли очень хорошую нишу. Потому что такие услуги являются очень востребованными у граждан. Постоянно возводятся новые дома, строятся объекты, а наша компания может профессионально справиться с любым уровнем загрязнений и строительной пыли. И помогает нам в нашей работе специальное моющее оборудование, которое мы приобрели с помощью социального контракта", - цитирует сайт Даниила Скалацкого.

https://ria.ru/20211203/altay-1762051255.html

https://ria.ru/20211201/altay-1761681668.html

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экономика, общество, бизнес, павловск, алтайский край, россия