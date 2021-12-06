https://ria.ru/20211206/sotrudnichestvo-1762463943.html
Россия и Индия будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности
Россия и Индия будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности
Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ и департамент промышленной политики министерства торговли Индии подписали меморандум о сотрудничестве в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T21:02
2021-12-06T21:02
2021-12-06T21:02
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ и департамент промышленной политики министерства торговли Индии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, документ был подготовлен к визиту президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели, сообщается на сайте Кремля."Меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Российская Федерация) и департаментом промышленной политики министерства торговли и промышленности правительства Республики Индии", - говорится в документе.
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в мире, индия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди, россия
Россия и Индия будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности
Россия и Индия подписали договор о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности