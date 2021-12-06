https://ria.ru/20211206/sotrudnichestvo-1762463943.html

Россия и Индия будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности

Россия и Индия будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности

Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ и департамент промышленной политики министерства торговли Индии подписали меморандум о сотрудничестве в... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T21:02

2021-12-06T21:02

2021-12-06T21:02

в мире

индия

нью-дели

владимир путин

нарендра моди

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762431673_0:91:2910:1727_1920x0_80_0_0_5311db3e333d164b4034b9ca70fa1958.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ и департамент промышленной политики министерства торговли Индии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, документ был подготовлен к визиту президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели, сообщается на сайте Кремля."Меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Российская Федерация) и департаментом промышленной политики министерства торговли и промышленности правительства Республики Индии", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

индия

нью-дели

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди, россия