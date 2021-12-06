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Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству
Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству - РИА Новости, 06.12.2021
Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству
Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о взаимодействии в военной сфере, сообщил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:33
2021-12-06T10:43
в мире
индия
россия
нью-дели
министерство обороны индии
раджнатх сингх
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о взаимодействии в военной сфере, сообщил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх.В столице республики прошли переговоры в формате "2+2" глав МИД и Минобороны двух государств. Сингх назвал их продуктивными, содержательными и плодотворными. Руководитель ведомства отметил, что Индия ценит свое особое и привилегированное стратегическое партнерство с Россией. Москва тоже положительно оценила результаты встречи. По мнению Шойгу, диалог вносит серьезный вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, выразил мнение, что переговоры укрепят стратегическое партнерство двух стран.Сейчас у России и Индии несколько двусторонних проектов: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В марте 2019 года партнеры открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.Сегодня индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС — на 70%. По экспертным оценкам, Россия за все время военно-технического сотрудничества с Индией поставила в эту страну военной техники на сумму более 65 миллиардов долларов.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. В числе крупнейших соглашений также — продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два" и большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".
https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html
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в мире, индия, россия, нью-дели, министерство обороны индии, раджнатх сингх
09:33 06.12.2021 (обновлено: 10:43 06.12.2021)
 
Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству

Россия и Индия подписали несколько соглашений и контрактов по военному сотрудничеству

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийско-индийские учения "Индра"
Российско-индийские учения Индра - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о взаимодействии в военной сфере, сообщил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх.
В столице республики прошли переговоры в формате "2+2" глав МИД и Минобороны двух государств. Сингх назвал их продуктивными, содержательными и плодотворными.
"Рад, что был подписан ряд соглашений/контрактов/протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества", — написал он в Twitter по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Руководитель ведомства отметил, что Индия ценит свое особое и привилегированное стратегическое партнерство с Россией.
Москва тоже положительно оценила результаты встречи. По мнению Шойгу, диалог вносит серьезный вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, выразил мнение, что переговоры укрепят стратегическое партнерство двух стран.
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Сейчас у России и Индии несколько двусторонних проектов: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В марте 2019 года партнеры открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.
Сегодня индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС — на 70%. По экспертным оценкам, Россия за все время военно-технического сотрудничества с Индией поставила в эту страну военной техники на сумму более 65 миллиардов долларов.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. В числе крупнейших соглашений также — продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два" и большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".
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Индийские военные восхитились российским оружием на совместных учениях
 
В миреИндияРоссияНью-ДелиМинистерство обороны ИндииРаджнатх Сингх
 
 
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