https://ria.ru/20211206/soglasheniya-1762320323.html

Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству

Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству - РИА Новости, 06.12.2021

Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству

Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о взаимодействии в военной сфере, сообщил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:33

2021-12-06T09:33

2021-12-06T10:43

в мире

индия

россия

нью-дели

министерство обороны индии

раджнатх сингх

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о взаимодействии в военной сфере, сообщил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх.В столице республики прошли переговоры в формате "2+2" глав МИД и Минобороны двух государств. Сингх назвал их продуктивными, содержательными и плодотворными. Руководитель ведомства отметил, что Индия ценит свое особое и привилегированное стратегическое партнерство с Россией. Москва тоже положительно оценила результаты встречи. По мнению Шойгу, диалог вносит серьезный вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, выразил мнение, что переговоры укрепят стратегическое партнерство двух стран.Сейчас у России и Индии несколько двусторонних проектов: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В марте 2019 года партнеры открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.Сегодня индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС — на 70%. По экспертным оценкам, Россия за все время военно-технического сотрудничества с Индией поставила в эту страну военной техники на сумму более 65 миллиардов долларов.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. В числе крупнейших соглашений также — продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два" и большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744489738.html

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в мире, индия, россия, нью-дели, министерство обороны индии, раджнатх сингх