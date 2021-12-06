https://ria.ru/20211206/soglashenie-1762339651.html

Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021-2030 годы

Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021-2030 годы - РИА Новости, 06.12.2021

Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021-2030 годы

Россия и Индия заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве с 2021 по 2030 год, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:31

2021-12-06T11:31

2021-12-06T13:13

в мире

индия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

раджнатх сингх

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Россия и Индия заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве с 2021 по 2030 год, сообщили в Минобороны.Документ подписали в присутствии министров обороны двух стран — генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха в рамках встречи в формате "2+2", в которой также приняли участие руководители МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар.Подписи под договором поставили глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.Как объяснили в российском военном ведомстве, речь идет о взаимодействии видов и родов войск, а также поставках вооружений и создании военной техники.Сейчас у России и Индии несколько двусторонних проектов: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В марте 2019 года партнеры открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.Индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС — на 70%. По экспертным оценкам, Россия передала республике военную технику на сумму более 65 миллиардов долларов.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. В числе крупнейших соглашений также продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два" и большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".

https://ria.ru/20211206/shoygu-1762318391.html

https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744489738.html

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

индия

россия

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в мире, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, раджнатх сингх, россия