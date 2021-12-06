https://ria.ru/20211206/soglashenie-1762339651.html
Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021-2030 годы
Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021-2030 годы - РИА Новости, 06.12.2021
Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021-2030 годы
Россия и Индия заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве с 2021 по 2030 год, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:31
2021-12-06T11:31
2021-12-06T13:13
в мире
индия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
раджнатх сингх
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Россия и Индия заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве с 2021 по 2030 год, сообщили в Минобороны.Документ подписали в присутствии министров обороны двух стран — генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха в рамках встречи в формате "2+2", в которой также приняли участие руководители МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар.Подписи под договором поставили глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.Как объяснили в российском военном ведомстве, речь идет о взаимодействии видов и родов войск, а также поставках вооружений и создании военной техники.Сейчас у России и Индии несколько двусторонних проектов: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. В марте 2019 года партнеры открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.Индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС — на 70%. По экспертным оценкам, Россия передала республике военную технику на сумму более 65 миллиардов долларов.В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. В числе крупнейших соглашений также продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два" и большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".
https://ria.ru/20211206/shoygu-1762318391.html
https://ria.ru/20210805/oruzhie-1744489738.html
https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html
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в мире, индия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, раджнатх сингх, россия
11:31 06.12.2021 (обновлено: 13:13 06.12.2021)
Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021-2030 годы
Россия и Индия подписали соглашение о программе ВТС с 2021 по 2030 год
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Россия
и Индия
заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве с 2021 по 2030 год, сообщили в Минобороны.
Документ подписали в присутствии министров обороны двух стран — генерала армии Сергея Шойгу
и Раджнатха Сингха
в рамках встречи в формате "2+2", в которой также приняли участие руководители МИД Сергей Лавров
и Субраманьям Джайшанкар.
Подписи под договором поставили глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.
Как объяснили в российском военном ведомстве, речь идет о взаимодействии видов и родов войск, а также поставках вооружений и создании военной техники.
Сейчас у России и Индии несколько двусторонних проектов: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), совместная разработка истребителя пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90.
В марте 2019 года партнеры открыли в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.
Индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС — на 70%. По экспертным оценкам, Россия передала республике военную технику на сумму более 65 миллиардов долларов.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 стоимостью более пяти миллиардов долларов. В числе крупнейших соглашений также продажа четырех российских фрегатов проекта 11356 по схеме "два плюс два" и большой партии переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла".