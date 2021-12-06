https://ria.ru/20211206/sogavare-1762325743.html

Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре

Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре - РИА Новости, 06.12.2021

Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре

Сторонники отставки премьер-министра Соломоновых островов Манассе Согаваре потерпели поражение в парламенте во время голосования о вотуме недоверия главе... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:11

2021-12-06T10:11

2021-12-06T10:11

в мире

соломоновы острова

новая зеландия

папуа-новая гвинея

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сторонники отставки премьер-министра Соломоновых островов Манассе Согаваре потерпели поражение в парламенте во время голосования о вотуме недоверия главе правительства, сообщил в понедельник сайт газеты Solomon Times.По его данным, за его отставку Согаваре проголосовали 15 человек, против вотума высказались 32 депутата при двух воздержавшихся от голосования.Таким образом Согаваре остается премьер-министром Соломоновых островов, где примерно неделю назад произошли погромы в столице Хониаре. Протесты, в ходе которых раздавалось требование об отставке премьера, прекратились с вводом в страну ограниченного контингента войск и полиции Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи.

https://ria.ru/20211129/rabota-1761200818.html

соломоновы острова

новая зеландия

папуа-новая гвинея

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в мире, соломоновы острова, новая зеландия, папуа-новая гвинея