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Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре - РИА Новости, 06.12.2021
Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
Сторонники отставки премьер-министра Соломоновых островов Манассе Согаваре потерпели поражение в парламенте во время голосования о вотуме недоверия главе... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:11
2021-12-06T10:11
в мире
соломоновы острова
новая зеландия
папуа-новая гвинея
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сторонники отставки премьер-министра Соломоновых островов Манассе Согаваре потерпели поражение в парламенте во время голосования о вотуме недоверия главе правительства, сообщил в понедельник сайт газеты Solomon Times.По его данным, за его отставку Согаваре проголосовали 15 человек, против вотума высказались 32 депутата при двух воздержавшихся от голосования.Таким образом Согаваре остается премьер-министром Соломоновых островов, где примерно неделю назад произошли погромы в столице Хониаре. Протесты, в ходе которых раздавалось требование об отставке премьера, прекратились с вводом в страну ограниченного контингента войск и полиции Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи.
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в мире, соломоновы острова, новая зеландия, папуа-новая гвинея
10:11 06.12.2021
 
Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре

Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре, несмотря на беспорядки

© Flickr / Jenny ScottСоломоновы острова
Соломоновы острова - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Flickr / Jenny Scott
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сторонники отставки премьер-министра Соломоновых островов Манассе Согаваре потерпели поражение в парламенте во время голосования о вотуме недоверия главе правительства, сообщил в понедельник сайт газеты Solomon Times.
По его данным, за его отставку Согаваре проголосовали 15 человек, против вотума высказались 32 депутата при двух воздержавшихся от голосования.
Таким образом Согаваре остается премьер-министром Соломоновых островов, где примерно неделю назад произошли погромы в столице Хониаре. Протесты, в ходе которых раздавалось требование об отставке премьера, прекратились с вводом в страну ограниченного контингента войск и полиции Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи.
Пожар во время беспорядков в Хониаре на Соломоновых островах - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 07:22
Парламент Соломоновых островов возобновил работу после беспорядков
 
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