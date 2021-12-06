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Горслужбы Москвы готовы отразить ожидаемый мощный снегопад
Горслужбы Москвы готовы отразить ожидаемый мощный снегопад - РИА Новости, 06.12.2021
Горслужбы Москвы готовы отразить ожидаемый мощный снегопад
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, прогнозируемого во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:06
2021-12-06T20:06
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, прогнозируемого во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.До начала интенсивного снегопада коммунальная техника проведет противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Затем спецтехника выйдет на проведение механизированного подметания, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой. Цикл работ будут повторять по мере необходимости.Отмечается, что на опасных участках дорог, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей.Для уборки выпавшего снега задействуют необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки, отметили в КГХ.Также в комплексе городского хозяйства попросили водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.
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общество, москва, петр бирюков, тинао, городское хозяйство москвы
20:06 06.12.2021
 

Горслужбы Москвы готовы отразить ожидаемый мощный снегопад

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУборка снега на Лубянской площади в Москве
Уборка снега на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, прогнозируемого во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 декабря ожидается снегопад, к утру он усилится и продолжится в течение всего дня. Прирост снега в отдельных районах города за сутки может составить до 15 сантиметров. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду ", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.
"Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов", - подчеркнул Бирюков.
До начала интенсивного снегопада коммунальная техника проведет противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Затем спецтехника выйдет на проведение механизированного подметания, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой. Цикл работ будут повторять по мере необходимости.
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Отмечается, что на опасных участках дорог, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей.
Для уборки выпавшего снега задействуют необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки, отметили в КГХ.
"Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - подчеркнул Бирюков.
Также в комплексе городского хозяйства попросили водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.
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