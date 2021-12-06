https://ria.ru/20211206/snegopad-1762457174.html

Горслужбы Москвы готовы отразить ожидаемый мощный снегопад

Горслужбы Москвы готовы отразить ожидаемый мощный снегопад - РИА Новости, 06.12.2021

Горслужбы Москвы готовы отразить ожидаемый мощный снегопад

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, прогнозируемого во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T20:06

2021-12-06T20:06

2021-12-06T20:06

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада, прогнозируемого во вторник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.До начала интенсивного снегопада коммунальная техника проведет противогололедную обработку проезжей части и тротуаров. Затем спецтехника выйдет на проведение механизированного подметания, которое будет сопровождаться повторной противогололедной обработкой. Цикл работ будут повторять по мере необходимости.Отмечается, что на опасных участках дорог, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, будет организовано дежурство тягачей.Для уборки выпавшего снега задействуют необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки, отметили в КГХ.Также в комплексе городского хозяйства попросили водителей в непогоду быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе городских служб.

https://ria.ru/20211206/sneg-1762388579.html

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общество, москва, петр бирюков, тинао, городское хозяйство москвы