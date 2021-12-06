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https://ria.ru/20211206/skoraya-1762306477.html
При каких признаках коронавируса нужно срочно вызывать скорую
"Симптомы красного флага". Терапевт рассказал, когда пора вызывать скорую - РИА Новости, 06.12.2021
При каких признаках коронавируса нужно срочно вызывать скорую
Коронавирусная инфекция может протекать с разной степенью тяжести. "Симптомы красного флага", которые указывают на необходимость срочно вызвать врача, назвал в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T04:09
2021-12-06T04:09
распространение коронавируса
общество
алексей водовозов
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может протекать с разной степенью тяжести. "Симптомы красного флага", которые указывают на необходимость срочно вызвать врача, назвал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Водовозов.Обычно COVID-19 развивается "куполообразно", и если в состоянии больного происходят какие-то резкие изменения, не вписывающиеся в этот сценарий, то человеку нужна дополнительная медицинская помощь, отметил Водовозов.По словам терапевта, есть определенный набор симптомов, которые указывают на тяжелое состояние пациента с коронавирусной инфекцией и грозящую ему опасность. В первую очередь нужно обращать внимание на дыхание больного, уточнил он."Есть набор "симптомов красного флага", при появлении которых надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью. Прежде всего, это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 (в минуту, – ред.), если она уходит к 30, то это проявление одышки. Но самое главное, тут надо понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство", – сказал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.Предотвратить тяжелое течение COVID-19 и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией можно с помощью вакцинации, добавил терапевт.
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общество, алексей водовозов, коронавирус covid-19
04:09 06.12.2021
 
"Симптомы красного флага". Терапевт рассказал, когда пора вызывать скорую

Врач Водовозов предупредил о симптомах COVID-19, при которых нужно срочно вызывать скорую

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедик возле машины скорой помощи
Медик возле машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может протекать с разной степенью тяжести. "Симптомы красного флага", которые указывают на необходимость срочно вызвать врача, назвал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Водовозов.
Обычно COVID-19 развивается "куполообразно", и если в состоянии больного происходят какие-то резкие изменения, не вписывающиеся в этот сценарий, то человеку нужна дополнительная медицинская помощь, отметил Водовозов.
"Инфекция протекает куполообразно. То есть симптомы сначала постепенно поднимаются на самую вершину, а потом постепенно спадают вниз. Так должно быть в норме, когда организм справляется самостоятельно. Если на этом пути попадаются провалы или подскоки, то есть очень сильные отклонения в течении инфекции, то потребуется дополнительная медицинская помощь", – пояснил он.
По словам терапевта, есть определенный набор симптомов, которые указывают на тяжелое состояние пациента с коронавирусной инфекцией и грозящую ему опасность. В первую очередь нужно обращать внимание на дыхание больного, уточнил он.
"Есть набор "симптомов красного флага", при появлении которых надо бить в колокола и обращаться за медицинской помощью. Прежде всего, это нарастающая одышка. В норме у нас частота дыхательных движений 14-16 (в минуту, – ред.), если она уходит к 30, то это проявление одышки. Но самое главное, тут надо понимать динамику. Если одышка нарастает, появляется нехватка воздуха и для того, чтобы продышаться, нужно остановиться, то это означает, что, скорее всего, потребуется медицинское вмешательство", – сказал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.
Предотвратить тяжелое течение COVID-19 и снизить риск заражения коронавирусной инфекцией можно с помощью вакцинации, добавил терапевт.
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