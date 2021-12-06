https://ria.ru/20211206/sistema-1762458374.html
Мишустин утвердил создание Национальной системы пространственных данных
Мишустин утвердил создание Национальной системы пространственных данных - РИА Новости, 06.12.2021
Мишустин утвердил создание Национальной системы пространственных данных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил создание в России Национальной системы пространственных данных для повышения эффективность использования земель,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:15
2021-12-06T20:15
2021-12-06T20:21
общество
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил создание в России Национальной системы пространственных данных для повышения эффективность использования земель, сообщается на сайте кабмина."Сведения о земле и недвижимости, включая информацию о правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные будут объединены в одной электронной системе. ... Проект реализуется в рамках одноимённой госпрограммы, которую своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Она станет базовым программным документом в вопросах развития пространственных данных, недвижимости и земельных отношений", - говорится в сообщении.Отмечается, что создание данной системы повысит эффективность использования земель, в том числе за счёт сбора данных о доступных для застройки участках, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, ускорит и упростит получение госуслуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан."Пока в этой сфере есть определённые сложности. Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 миллионов объектов. У более чем 23 миллионов земельных участков нет установленных границ", - приводятся в сообщении слова премьер-министра.По словам Мишустина, из-за этого непросто получить достоверную общую картину. Также сложившееся положение дел часто приводит к возникновению споров. Реализация государственной программы позволит навести порядок в этой сфере.
https://ria.ru/20211206/mrot-1762452455.html
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общество, михаил мишустин, россия, экономика
20:15 06.12.2021 (обновлено: 20:21 06.12.2021)
Мишустин утвердил создание Национальной системы пространственных данных
Премьер Мишустин утвердил создание в России Национальной системы пространственных данных
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
утвердил создание в России
Национальной системы пространственных данных для повышения эффективность использования земель, сообщается на сайте кабмина.
"Сведения о земле и недвижимости, включая информацию о правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные будут объединены в одной электронной системе. ... Проект реализуется в рамках одноимённой госпрограммы, которую своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Она станет базовым программным документом в вопросах развития пространственных данных, недвижимости и земельных отношений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что создание данной системы повысит эффективность использования земель, в том числе за счёт сбора данных о доступных для застройки участках, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, ускорит и упростит получение госуслуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан.
"Пока в этой сфере есть определённые сложности. Нет общих цифровых сервисов, информация о земле, природных ресурсах, лесных, водных и других объектах разрозненна. Кроме того, отсутствуют сведения о правообладателях почти 50 миллионов объектов. У более чем 23 миллионов земельных участков нет установленных границ", - приводятся в сообщении слова премьер-министра.
По словам Мишустина, из-за этого непросто получить достоверную общую картину. Также сложившееся положение дел часто приводит к возникновению споров. Реализация государственной программы позволит навести порядок в этой сфере.