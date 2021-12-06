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"Росатом" завершил создание системы физической защиты Белорусской АЭС
"Росатом" завершил создание системы физической защиты Белорусской АЭС - РИА Новости, 06.12.2021
"Росатом" завершил создание системы физической защиты Белорусской АЭС
Энергоблок №2 Белорусской атомной электростанции принят под охрану, тем самым полностью завершено создание системы физической защиты этой АЭС, сообщила в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:47
2021-12-06T17:47
в мире
атомстройэкспорт
белоруссия
гродненская область
белорусская аэс
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Энергоблок №2 Белорусской атомной электростанции принят под охрану, тем самым полностью завершено создание системы физической защиты этой АЭС, сообщила в понедельник пресс-служба подрядчика строительства станции, инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом"."Пятого декабря 2021 года передачей под контроль заказчику строительства (РУП "Белорусская АЭС") всей территории Белорусской АЭС завершились работы по созданию системы физической защиты станции", - говорится в сообщении.Система физической защиты (СФЗ) – включает в себя комплекс инженерно-технических средств физической защиты, персонал физической защиты и совокупность организационных мер. СФЗ является частью единой системы организационно-технических мер, обеспечивающей безопасность деятельности объектов атомной электроэнергетики.Акт, свидетельствующий о соответствии системы физической защиты (СФЗ) Белорусской АЭС всем требованиям нормативно-правовых документов, был подписан межведомственной комиссией 26 ноября 2021 года.Работы по созданию СФЗ Белорусской АЭС начались в ноябре 2015 года. В проекте приняли участие порядка 1500 специалистов российских и белорусских подрядных организаций. В общей сложности построено 14 специализированных зданий и сооружений, проложено более 1500 километров коммуникаций, смонтировано и передано в эксплуатацию более 40 тысяч единиц оборудования, в том числе комплексы специализированных систем и оборудования в 26 зданиях "ядерного острова". Передача под охрану энергоблока №1 состоялась в 2020 году."Акт межведомственной комиссии и принятие энергоблока №2 под охрану свидетельствуют о том, что все работы по сооружению комплекса инженерно–технических средств физической защиты Белорусской АЭС успешно выполнены", - отметил заместитель директора по безопасности проекта сооружения Белорусской АЭС компании "Росатома" "Атомстройэкспорт" Евгений Лукьянчиков, слова которого приведены в сообщении.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива в его реактор ожидается в конце текущего года.
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в мире, атомстройэкспорт, белоруссия, гродненская область, белорусская аэс
17:47 06.12.2021
 
"Росатом" завершил создание системы физической защиты Белорусской АЭС

"Росатом" полностью завершил создание системы физической защиты Белорусской АЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Энергоблок №2 Белорусской атомной электростанции принят под охрану, тем самым полностью завершено создание системы физической защиты этой АЭС, сообщила в понедельник пресс-служба подрядчика строительства станции, инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
"Пятого декабря 2021 года передачей под контроль заказчику строительства (РУП "Белорусская АЭС") всей территории Белорусской АЭС завершились работы по созданию системы физической защиты станции", - говорится в сообщении.
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Система физической защиты (СФЗ) – включает в себя комплекс инженерно-технических средств физической защиты, персонал физической защиты и совокупность организационных мер. СФЗ является частью единой системы организационно-технических мер, обеспечивающей безопасность деятельности объектов атомной электроэнергетики.
Акт, свидетельствующий о соответствии системы физической защиты (СФЗ) Белорусской АЭС всем требованиям нормативно-правовых документов, был подписан межведомственной комиссией 26 ноября 2021 года.
Работы по созданию СФЗ Белорусской АЭС начались в ноябре 2015 года. В проекте приняли участие порядка 1500 специалистов российских и белорусских подрядных организаций. В общей сложности построено 14 специализированных зданий и сооружений, проложено более 1500 километров коммуникаций, смонтировано и передано в эксплуатацию более 40 тысяч единиц оборудования, в том числе комплексы специализированных систем и оборудования в 26 зданиях "ядерного острова". Передача под охрану энергоблока №1 состоялась в 2020 году.
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"Акт межведомственной комиссии и принятие энергоблока №2 под охрану свидетельствуют о том, что все работы по сооружению комплекса инженерно–технических средств физической защиты Белорусской АЭС успешно выполнены", - отметил заместитель директора по безопасности проекта сооружения Белорусской АЭС компании "Росатома" "Атомстройэкспорт" Евгений Лукьянчиков, слова которого приведены в сообщении.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива в его реактор ожидается в конце текущего года.
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