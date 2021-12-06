https://ria.ru/20211206/siriya-1762435922.html
Путин и Моди выразили поддержку суверенитету и независимости Сирии
Путин и Моди выразили поддержку суверенитету и независимости Сирии - РИА Новости, 06.12.2021
Путин и Моди выразили поддержку суверенитету и независимости Сирии
Россия и Индия подтвердили приверженность суверенитету и независимости Сирии и безальтернативность продвижения политического процесса. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T18:08
2021-12-06T18:08
2021-12-06T19:17
война в сирии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия и Индия подтвердили приверженность суверенитету и независимости Сирии и безальтернативность продвижения политического процесса.Соответствующее совместное заявление президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия – Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания" опубликовано на сайте Кремля."Стороны подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Они также подтвердили безальтернативность продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 (2015), а также необходимость мобилизации комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без политизации и предварительных условий, как это предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН 2585 (2021)", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20211029/siriya-1756725595.html
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в мире, индия, сирия, россия, владимир путин, нарендра моди
18:08 06.12.2021 (обновлено: 19:17 06.12.2021)
Путин и Моди выразили поддержку суверенитету и независимости Сирии
Президент Путин и премьер Индии Моди выразили поддержку суверенитету и независимости Сирии