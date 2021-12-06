https://ria.ru/20211206/shoygu-1762318391.html

Шойгу рассказал об уровне доверия между Россией и Индией

Шойгу рассказал об уровне доверия между Россией и Индией - РИА Новости, 06.12.2021

Шойгу рассказал об уровне доверия между Россией и Индией

Сотрудничество России и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:13

2021-12-06T09:13

2021-12-06T09:13

в мире

индия

сергей шойгу

раджнатх сингх

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом."О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень", - сказал Шойгу.По словам министра, он убежден, что юбилейное, 20-е заседание Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в понедельник, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Россией и Индией."Нацелены на плодотворную совместную работу", - добавил глава российского военного ведомства.

https://ria.ru/20211206/shoygu-1762317553.html

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в мире, индия, сергей шойгу, раджнатх сингх, россия