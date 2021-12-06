https://ria.ru/20211206/shoygu-1762318391.html
Шойгу рассказал об уровне доверия между Россией и Индией
Шойгу рассказал об уровне доверия между Россией и Индией - РИА Новости, 06.12.2021
Шойгу рассказал об уровне доверия между Россией и Индией
Сотрудничество России и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:13
2021-12-06T09:13
2021-12-06T09:13
в мире
индия
сергей шойгу
раджнатх сингх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750108045_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_d6a6fb82abef336716c25500b3a57f27.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом."О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень", - сказал Шойгу.По словам министра, он убежден, что юбилейное, 20-е заседание Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в понедельник, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Россией и Индией."Нацелены на плодотворную совместную работу", - добавил глава российского военного ведомства.
https://ria.ru/20211206/shoygu-1762317553.html
https://ria.ru/20211206/shoygu-1762314153.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750108045_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_d5e5f570e4d06f579950c46561ae6615.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сергей шойгу, раджнатх сингх, россия
Шойгу рассказал об уровне доверия между Россией и Индией
Министр обороны Шойгу заявил о беспрецедентном уровне доверия между Россией и Индией