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Шойгу рассказал об уровне доверия между Россией и Индией
Шойгу рассказал об уровне доверия между Россией и Индией - РИА Новости, 06.12.2021
Шойгу рассказал об уровне доверия между Россией и Индией
Сотрудничество России и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:13
2021-12-06T09:13
в мире
индия
сергей шойгу
раджнатх сингх
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом."О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень", - сказал Шойгу.По словам министра, он убежден, что юбилейное, 20-е заседание Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в понедельник, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Россией и Индией."Нацелены на плодотворную совместную работу", - добавил глава российского военного ведомства.
https://ria.ru/20211206/shoygu-1762317553.html
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в мире, индия, сергей шойгу, раджнатх сингх, россия
09:13 06.12.2021
 
Шойгу рассказал об уровне доверия между Россией и Индией

Министр обороны Шойгу заявил о беспрецедентном уровне доверия между Россией и Индией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии с каждым годом выходит на новый качественный уровень, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.
"О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
09:00
Шойгу заявил о развитии сотрудничества России и Индии в оборонной сфере
По словам министра, он убежден, что юбилейное, 20-е заседание Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в понедельник, будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Россией и Индией.
"Нацелены на плодотворную совместную работу", - добавил глава российского военного ведомства.
Министры обороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх во время встречи в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
07:59
Шойгу встретился с министром обороны Индии Сингхом в Нью-Дели
 
В миреИндияСергей ШойгуРаджнатх СингхРоссия
 
 
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