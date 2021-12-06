https://ria.ru/20211206/shoygu-1762317553.html

Шойгу заявил о развитии сотрудничества России и Индии в оборонной сфере

Шойгу заявил о развитии сотрудничества России и Индии в оборонной сфере - РИА Новости, 06.12.2021

Шойгу заявил о развитии сотрудничества России и Индии в оборонной сфере

Оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества и, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сотрудничество... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:00

2021-12-06T09:00

2021-12-06T09:00

в мире

индия

сергей шойгу

раджнатх сингх

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества и, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сотрудничество России и Индии в этом направлении активно развивается, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом."Регулярные встречи лидеров наших стран, очередная из которых состоится сегодня, - яркое свидетельство многоплановых двусторонних отношений, развивающихся в духе особо привилегированного стратегического партнерства", - сказал Шойгу."Долгие годы мы плодотворно контактируем на всех уровнях. Оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, укрепляется взаимодействие генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширяется обмен военными делегациями. Ведется работа в области военного образования", - продолжил министр.Он подчеркнул, что особое место в военном сотрудничестве занимают совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки."Учения серии "Индра" и участие в Армейских международных играх - наглядный пример боевого слаживания и содружества армий России и Индии", - отметил глава российского оборонного ведомства.Он также сообщил, что Россия и Индия поддерживает тесные контакты по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания министров обороны стран АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс").

https://ria.ru/20211206/shoygu-1762317410.html

индия

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в мире, индия, сергей шойгу, раджнатх сингх, россия