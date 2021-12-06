https://ria.ru/20211206/shoygu-1762314153.html

Шойгу встретился с министром обороны Индии Сингхом в Нью-Дели

Шойгу встретился с министром обороны Индии Сингхом в Нью-Дели - РИА Новости, 06.12.2021

Шойгу встретился с министром обороны Индии Сингхом в Нью-Дели

Главы минобороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх проводят переговоры в Нью-Дели, сообщило индийское военное ведомство. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T07:59

2021-12-06T07:59

2021-12-06T10:41

в мире

сирия

нью-дели

сергей шойгу

сушма сварадж

раджнатх сингх

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек – РИА Новости. Главы минобороны России и Индии Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх проводят переговоры в Нью-Дели, сообщило индийское военное ведомство."Министр обороны России генерал Сергей Шойгу встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом во дворце имени Сушмы Сварадж в Нью-Дели", - сообщило минобороны.Помимо двусторонней встречи, главы минобороны двух стран буду участвовать во встрече "2+2" вместе с министрами иностранных дел России и Индии Сергеем Лавровым и Субраманьямом Джайшанкаром.Как отмечал накануне МИД РФ, главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран обсудят ключевые региональные сюжеты, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, урегулирование в Афганистане и Сирии, а также взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества и в формате Россия-Индия-Китай. Отдельное внимание будет уделено вопросам стратегической стабильности.

https://ria.ru/20211205/indiya-1762230462.html

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

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нью-дели

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в мире, сирия, нью-дели, сергей шойгу, сушма сварадж, раджнатх сингх, россия